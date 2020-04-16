Калуга, 16 апреля, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, градоначальник Дмитрий Денисов, председатель Городского совета ветеранов Евгений Янкелевич открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному работнику муниципального образования «Город Калуга» Матрене Леш.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге установили мемориальную доску ветерану войны

Родилась Матрена Петровна в многодетной крестьянской семье, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. В годы студенчества окончила шестимесячные курсы медсестер и в ноябре 1941 года добровольцем ушла в действующую армию.

В мирное время Матрена Петровна много внимания уделяла патриотическому воспитанию молодежи, делилась воспоминаниями в трудовых коллективах и организациях, более 30 лет руководила ветеранской организацией Московского округа города Калуги. В памяти калужан навсегда останутся её яркие выступления, которые она всегда заканчивала своими стихами.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге установили мемориальную доску ветерану войны

«Сегодня мы отдали дань памяти уникальной женщине. Она всегда побуждала окружающих к действию, заряжала энергией и патриотизмом. Матрена Петровна в своих эмоциональных выступлениях особенно подчеркивала, что память о подвиге старшего поколения в годы Великой Отечественной войны должна жить в наших сердцах вечно», — отметил Александр Иванов.