Уфа, 16 апреля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Башкирии с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

50.мвд.рф Полицейские и коронавирус

«Эта вынужденная мера связана с тем, что люди до сих пор не осознают угрозу коронавируса и нарушают режим самоизоляции», — цитирует главу регионаГТРК Башкортостан.

Видео

Кроме того, с понедельника прежде полученные работниками пропуска утратят свою силу. В новой форме справки, которую должны будут иметь сотрудники всех работающих предприятий, необходимо указывать номер и дату приказа о том, когда работник должен быть непосредственно на рабочем месте; рабочий график с указанием времени начала и окончания работы; адрес проживания работника и его рабочего места; марку и номер автомобиля работника.

Время в пути от дома до работы будет ограничено до 90 минут.

«Я серьёзно предупреждаю глав муниципалитетов и руководителей предприятий: если вы до понедельника не отработаете ситуацию с новыми справками, ваши сотрудники будут платить штрафы», — заключил Хабиров.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии выявили 191 случай заражения коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в республике продлевается как минимум до конца мая.

«Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — отмечал ранее Хабиров.