Ново-Огарево, Московская область, 16 апреля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что в 2020 году все торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут обязательно проведены. Об этом глава государства сказал сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания с членами Совета безопасности России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Путин заявил, что к сожалению, в условиях пандемии коронавирусной инфекции он не имеет права проводить парад Победы на Красной площади 9 мая и другие торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер подчеркнул, что саму эту дату отменить невозможно, так как она историческая. Но торжественные мероприятия будут проведены после того, как угроза коронавируса отступит.

«Для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что это произойдет уже в этом, 2020 году.

«Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И, конечно, марш Бессмертного полка обязательно будет», — пообещал Путин.