Медынь, Калужская область, 17 апреля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области 37-летняя жительница Москвы погибла при возгорании деревянного дома, которое случилось в ночь на 16 апреля в садоводческом товариществе деревни Нероново Медынского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru После пожара

По предварительным данным, в дачном доме проживала семья москвичей. На момент возгорания в помещении находились супруги. Мужчина выбрался из дома и вызвал пожарных. Его супруге спастись не удалось. Ребенок семейной пары не пострадал, так как ночевал у соседей.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправность оборудования в доме. В результате возгорания дом уничтожен полностью. В настоящее время назначены экспертные исследования. По результатам проверки будет принято решение.