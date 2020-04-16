Горно-Алтайск, 16 апреля, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Алтай, которая оставалась последним регионом России, в котором не была выявлена инфекция. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперативного штаба, коронавирус обнаружен у жительницы Онгудайского района, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона.

«Первые проведённые анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям региона через социальные сети.

Напомним, всего в России подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом, 3448 из которых — за последние сутки.