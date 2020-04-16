Кондрово, Калужская область, 16 апреля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В 273 млн рублей обойдётся строительство ледяной арены, которая строится в калужском городе Кондрово в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Будущий ледовой комплексв Кондрово

Ледовое поле площадью 60 на 30 метров сможет ежедневно принимать 260 спортсменов. Трибуны будут вмещать 252 зрителей, также планируется оборудование мест для инвалидов-колясочников.

«Возможно, этот долгожданный спортивный объект даст путевку в большой спорт многим мальчишкам и девчонкам района, взрослым же людям поможет приобщиться к здоровому образу жизни. Я знаю, с каким нетерпением кондровчане ждут открытия катка, к концу года мы должны завершить строительство», — сказал Егор Вирков.

Напомним, строящаяся в Кондрово ледовая арена станет пятым такого рода спортивным сооружением в Калужской области.