Киев, 16 апреля, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область сегодня, 16 апреля, проверил ход ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Mil.gov.ua Военные учения ВСУ в Закарпатье

Отчет о мероприятии опубликовала пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на горном полигоне десантно-штурмовые подразделения, при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск, отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов.

После этого при поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив «вражеский» опорный пункт.

В сообщении отмечается, что в ходе одного из этапов учений было отработано пополнение запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Также в ходе учений Владимиру Зеленскому продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия.

ИА REGNUM отмечает, что никогда ранее столь масштабных военных учений при участии первых лиц государства в Закарпатье Украины не было. Эксперты задаются вопросом, не связаны ли учения с обострением украинско-венгерских отношений и можно ли их рассматривать как своеобразный ответ на резкие критические заявления по поводу политики Киева из Будапешта. В частности, Венгрия продолжает блокировать заседания Совета Украина-НАТО, до тех пор, пока на Украине «не будут восстановлены права меньшинств». Согласно официальной информации, в Закарпатье Украины проживают около 150 тыс. этнических венгров.