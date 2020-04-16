Ново-Огарево, Московская область, 16 апреля, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что риски в связи с коронавирусом не дают ему права проводить подготовку к празднованию Дня Победы 9 мая. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания Совета безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — сказал Владимир Путин.

Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы. Кроме того, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.