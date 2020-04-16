Кострома, 16 апреля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Перед отправкой в войска костромских новобранцев протестируют на коронавирус. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный комиссар по региону Аркадий Черняков.

Наталья Диева ИА REGNUM

Из-за пандемии SARS-CoV2 в регионе перенесены сроки весенней призывной кампании. Когда призывные комиссии начнут работу, на данный момент неизвестно. Сообщается, что на военную службу костромичи прибудут не раньше 20 мая.

«Весь путь следования от военных комиссариатов в районах до пункта сбора в Нерехте призывники проедут в масках. В каждой команде поедет санинструктор. В сборном пункте в Нерехте на входе будет термометрия, всех обеспечат антисептиками, спиртовыми салфетками и тому подобное. Ни одного больного в вооружённые силы не отправят», — сказал Аркадий Черняков.

Всего на военную службу из Костромской области этой весной должны отправиться 660 молодых людей. Официально призыв начался 1 апреля.