Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Задержанному на сегодняшней акции партии «Другая Россия» у генконсульства Чехии в Петербурге против сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу Сергею Кондратьеву вменили экзотическую статью КОАП — 20.2 ч.7.

АПН Северо-Запад

Она подразумевает наказание за проведение несанкционированной акции «в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ».

В соседнем квартале находится ЦНИИ «Прометей», работающее с радиоактивными материалами. Однако пикетировали не его, а консульство Чехии. Может быть, петербургские правоохранители считают радиоактивным дипломатическое учреждение? Штраф по данной статье составляет астрономическую сумму от 150 до 300 тысяч рублей. Кондратьев остался в отделе полиции до суда, который должен состояться сегодня или завтра.