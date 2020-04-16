Калужские приставы взыскали 46 млн рублей долгов по алиментам
Калуга, 16 апреля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Калужскими судебными приставами за три месяца 2020 года взыскано 46 млн рублей с неплательщиков алиментов на несовершеннолетних детей — на четыре миллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 16 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
По 3434 исполнительным производствам удержания алиментов на данный момент производится из заработной платы и иных доходов должников. Одной из наиболее действенных мер побуждения к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. Так, за уклонение от алиментных платежей сначала года 122 жителя области были привлечены к административной ответственности. Большинство «алиментщиков» приговорены к обязательным работам на сроки до 150 часов, а часть подвергнута административному аресту до 15 суток.
На 1 апреля 2020 года на остатке в структурных подразделениях УФССП России по Калужской области находится 6826 исполнительных производства о взыскании алиментов.