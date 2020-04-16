Калуга, 16 апреля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Калужскими судебными приставами за три месяца 2020 года взыскано 46 млн рублей с неплательщиков алиментов на несовершеннолетних детей — на четыре миллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 16 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы Управления ФССП по Калужской области На приёме у судебного пристава

По 3434 исполнительным производствам удержания алиментов на данный момент производится из заработной платы и иных доходов должников. Одной из наиболее действенных мер побуждения к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. Так, за уклонение от алиментных платежей сначала года 122 жителя области были привлечены к административной ответственности. Большинство «алиментщиков» приговорены к обязательным работам на сроки до 150 часов, а часть подвергнута административному аресту до 15 суток.

«Неплательщики алиментов, которые продолжили игнорировать исполнение родительских обязанностей после привлечения к административной ответственности, стали фигурантами уголовных дел. Только за три месяца этого года было возбуждено 90 уголовных дел», — сказал Артём Залогин.

На 1 апреля 2020 года на остатке в структурных подразделениях УФССП России по Калужской области находится 6826 исполнительных производства о взыскании алиментов.