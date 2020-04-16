Кострома, 16 апреля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Жительница Костромы отнесла в полицию пакет с деньгами, найденный на улице — сообщает Управление МВД по Костромской области. В нем было 267 тысяч рублей.

Фото УМВД России по Костромской области

История произошла 9 апреля 2020 года. В дежурную часть обратилась костромичка, и сообщила, что подобрала на улице ценный «файл». Никаких сообщений о пропаже подобной суммы в дежурную часть не поступало, поэтому полицейские приступили к поиску владельца пакета. Выяснилось, что деньги принадлежат директору мебельного салона.

«Как оказалось, директор мебельного салона, закрывая дверь, для удобства переложила файл с зарплатой сотрудников из кармана в полиэтиленовый пакет, ну, а тот оказался с дырой. Когда женщина обнаружила пропажу, было уже поздно, самостоятельные поиски успехом не увенчались, а обратиться в полицию она не догадалась», — рассказали в УМВД.

Подобные «хэппи-энды» в регионе случаются не в первый раз. Так, в 2012 году костромской полицейский нашел в кафе 900 тысяч рублей. Хозяином денег оказался местный предприниматель — обедая в заведении, он оставил на полу две пачки пятитысячных купюр. Пропажу также вернули владельцу.