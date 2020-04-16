Ярославль, 16 апреля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославской области покинул свой пост заместитель директора регионального департамента ЖКХ и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Михаил Кузнецов

В департаменте он отвечал за проект инициативного бюджетирования и оперативные вопросы в сфере ЖКХ. В частности, он занимался подготовкой к отопительному сезону, ликвидацией последствий стихийных бедствий и так далее. С Кузнецовым не продлен контракт. Причины этого не называются.

До этого назначения Михаил Кузнецов работал заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ. Он считается одним из наиболее компетентных специалистов в этой отрасли в регионе.