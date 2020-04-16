Тула, 16 апреля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Решение о введении дополнительных ограничительных мер в Тульской области принял губернатор Алексей Дюмин в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, об этом 16 апреля сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Как пояснил на брифинге первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, теперь все прибывающие в область из других регионов — и туляки, и гости — обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней и сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8−800−200−71−02, в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом. Исключение сделано для командированных в регион, а также следующих через Тульскую область транзитом и водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин

Председатель правительства отметил, что контроль за исполнением требований самоизоляции осуществляют правоохранительные органы. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности — штрафу до 30 тысяч рублей.

Также в регионе принято решение о временном запрете на работу строительных и садовых магазинов. Запрещена доставка непродовольственных товаров, в том числе через пункты самовывоза — таким образом в регионе пытаются минимизировать риски передачи вируса как от человека к человеку, так и через товары.

Отдельно в регионе вводится запрет на посещение лесов — это связано не только с эпидемиологической ситуацией, но и с пожарной: в регионе объявлен особый противопожарный режим.

«В нашем регионе растет число людей с подтвержденным анализом на коронавирус, есть уже и тяжелые случаи. Опасность реальна! Мы взываем к сознательности туляков: не выходите из дома без необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких», — сказал Шерин.