Ярославль, 16 апреля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. 16 апреля в Ярославле подняли в воздух картину художника Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!» Об этом в социальных сетях рассказал один из участников акции, телеведущий Сергей Муканов.

Страница Васи Ложкина в Facebook Картина «Изыди, вирус окаянный!»

Вертолет «Робинсон-44» для акции предоставил предприниматель из Костромы Андрей Шелестов. Организатором акции выступила ресторатор Юлия Самсоненко.

«Этот перфоманс направлен на то, чтобы с помощью позитивных и творческих сил прогнать вирус, по крайней мере, из нашей области и из соседней, в Кострому тоже полетит она сегодня», — рассказал в прямом эфире телеведущий Сергей Муканов.

Полет состоялся на высоте около 100 метров, все участники были в масках. Картину «Изыди, вирус окаянный» живущий в Ярославле Вася Ложкин представил в конце марта в своих социальных сетях. Фотографию произведения он прокомментировал так:

«Я не знаю, чем все это закончится. И не вижу ничего забавного в сложившейся ситуации. Но знаю одно, уныние — это грех. Почему? Потому что от уныния портится иммунитет. Я не говорю, что надо веселиться без причины, но не стоит падать духом. Все пройдёт. Надеюсь, чем скорее, тем лучше. Берегите себя!» — написал художник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Ярославской области уже состоялся полет против вируса. Епископы Ярославской митрополии подняли в воздух чтимую Казанскую икону Божией Матери.