Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» не состоится в объявленный ранее срок — с 7 по 14 июня 2020 года.

Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр» Российский кинофестиваль «Кинотавр»

Как сообщает пресс-служба фестиваля, это решение принято по понятным причинам.

Команда смотра продолжает работать над подготовкой и планирует провести мероприятие осенью. Место проведения остается неизменным: тридцать первый по счету фестиваль состоится в Сочи. О точных датах будет объявлено дополнительно.

«Кинотавр» — ключевой национальный кинофестиваль, представляющий самые новые авторские фильмы и отражающий текущее состояние отечественного киноискусства. Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Ситора Алиева.