Барнаул, 16 апреля, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае ширится круг волонтеров, изъявивших принять участие во всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. К примеру, начальник отдела маркетинга АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» Алексей Касаткин в заявке указал, что готов оказывать любую помощь на своем автомобиле. Теперь молодой человек в прямом смысле слова помогает выживать пожилой женщине — жительнице Барнаула Анне Борисовне.

Волонтёрский штаб Алтайского края Алексей Касаткин в прямом смысле слова помогает выживать пожилой женщине — жительнице Барнаула Анне Борисовне.

Трижды в неделю ей требуется ездить в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» на гемодиализ. Без очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка», она просто не сможет жить.

«Сын Анны Борисовны работает водителем скорой помощи в этой больнице и в нерабочие дни сам отвозит маму на процедуру. Но когда сын на смене, Анне Борисовне нужна помощь. Ходит она с трудом. И вот теперь Алексей «подменяет» ее сына, пока тот на скорой помощи помогает другим», — пояснили в алтайском волонтерском штабе.

«Время сейчас такое, если есть возможность — надо помогать. Наше конструкторское бюро работает на оборонно-промышленный комплекс, поэтому днем я занят, а вечером свободен», — говорит Алексей. Его дочь учится в старших классах и тоже хочет стать волонтером.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с необходимостью продлить карантинные мероприятия, связанные с мировой эпидемией коронавируса, в алтайский штаб всероссийской акции #МыВместе, организующий помощь пожилым и маломобильным гражданам, ежедневно поступает не менее 50 просьб на доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.