Ярославль, 16 апреля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Заместителем мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Виталий Леженко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Нового руководителя можно считать полноценным членом команды действующего мэра Ярославля Владимира Волкова. Вместе с градоначальником 59-летний Виталий Леженко работал в администрации городского поселения Красково Московской области, был замом главы Переславля-Залесского, когда городом руководил Волков. Вместе с шефом Виталий Леженко переехал в Ярославль, где с января 2019 года возглавлял АО «Ярославские энергосистемы». Должность заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ была вакантной с конца февраля 2019 года. Как сообщало тогда ИА REGNUM, данный пост покинул Михаил Кузнецов.