Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля на судостроительном заводе «Северная верфь».

«Северная верфь» Фрегат «Адмирал Головко» в доке

Фрегат проекта 22 350 рассчитан на экипаж из 170 человек, он месяц может идти автономно, достигать скорости в 29 узлов, а дальность плавания составляет 4500 миль.

В конце марта фрегат переместили из эллинга в плавучий док. Сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.

«Качество проводимых работ контролируют заводской отдел технического контроля и специалисты военной приемки», — подчеркнули на Северной верфи.

Фрегаты проекта 22 350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах мирового океана.

Добавим, Северная верфь, основанная в 1912 году, является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России.

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Напомним, новейший корвет «Ретивый» спущен на воду 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь».