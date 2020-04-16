В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля на судостроительном заводе «Северная верфь».
Фрегат проекта 22 350 рассчитан на экипаж из 170 человек, он месяц может идти автономно, достигать скорости в 29 узлов, а дальность плавания составляет 4500 миль.
В конце марта фрегат переместили из эллинга в плавучий док. Сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.
«Качество проводимых работ контролируют заводской отдел технического контроля и специалисты военной приемки», — подчеркнули на Северной верфи.
Фрегаты проекта 22 350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах мирового океана.
Добавим, Северная верфь, основанная в 1912 году, является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России.
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Напомним, новейший корвет «Ретивый» спущен на воду 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь».