Углич, Ярославская область, 16 апреля, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области жильцы общежития направлены на обсервацию (наблюдение врачей в больнице) в Ярославль после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация Угличского муниципального района.

Страница главы Угличского района в Facebook Общежитие в Угличе

«Постановлением Роспотребнадзора было принято решение об изоляции жильцов данного дома на основании наличия в течение нескольких дней контакта с мужчиной, у которого в Оренбургской области поставлен диагноз COVID-19. В Углич эта информация поступила 14 апреля. Все граждане, которые находились в контакте с этим лицом, должны находится на режиме самоизоляции, но поскольку дом является общежитием с общими коридорами, кухней и санузлами, то было принято решение о размещении их в обсервации в больнице города Ярославля», — сообщили в администрации Угличского района.

По данным источника ИА REGNUM, всего в больницу отправлено около 35 человек. Заболевшим оказался муж одной из жительниц общежития. Он работал в Оренбургской области вахтовым методом, периодически приезжая к семье.

Обсервация в Ярославле организована на базе больницы № 2.