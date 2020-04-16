Барнаул, 16 апреля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. СотрудникиФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю выявили факт получения взятки, предназначавшейся заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Как сообщает сегодня, 16 апреля, региональное СУ СК РФ, по месту жительства и работы чиновника проведены обыски.

Цитата из оперативного видео Задержание заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Из уголовного дела, возбуждённого в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки»), следует, что мзду в размере 2 000 000 рублей чиновнику передал директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначалась за помощь в получении муниципальных контрактов, а также — беспрепятственную приемку выполненных работ.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.

Так, в конце марта 2020 г. под стражу был заключён заместитель главы Барнаула Сергей Дёмин. Следователи не исключают, что именно он вступил в предварительный сговор с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой» (тоже арестован) и получил от предпринимателя часть взятки в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.

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В марте суд приговорил теперь уже бывшего управляющего делами администрации Алтайского края Алексея Белобородова. За крупную взятку и хищение, совершённые с использованием служебного положения, он получил три года колонии общего режима, а также штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Средняя сумма взятки в Алтайском крае составляет 370 тыс. рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу эта цифра гораздо скромнее — 270 тысяч рублей.

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