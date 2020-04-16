Прокурор с именным оружием: назначение в Чувашии
Чебоксары, 16 апреля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Чувашии на сессии Госсовета республики сегодня, 16 апреля, депутаты рассмотрели кандидатуру Андрея Фомина на пост главы регионального надзорного ведомства. Его кандидатуру парламентарии поддержали единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представляя кандидата на должность главы надзорного ведомства Чувашии, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев отметил, что Андрей Фомин служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.
Замгенпрокурора также добавил, что «за примерное исполнение служебного долга» Андрей Фомин «неоднократно поощрялся», награждён почётной грамотой Совета Федерации, нагрудным знаком почётный работник прокуратуры РФ, за «безупречную службу» — именным оружием.
Кандидат на пост прокурора Чувашии отметил, что планирует ходить «на сессии депутатов», чтобы «оперативно погрузиться в проблемы республики». Он также сослался на опыт Крыма, где организовано «полное взаимодействие» прокуратуры и республиканского парламента. Отвечая на вопрос о взаимодействии и защиты прав оппозиционных фракций, Андрей Фомин подчеркнул, все депутаты «имеют равные права» вне зависимости от партийной принадлежности.
Кандидатуру Андрея Фомина депутаты единогласно поддержали для утверждения на должность руководителя прокуратуры Чувашии. И даже пожелали «сделать такую же карьеру, как» Сергей Зайцев, который начинал свой путь в прокуратуре Чувашии.
Справка ИА REGNUM. Андрей Валерьевич Фомин родился 4 августа 1965 года в Киржаче Владимирской области. После окончания Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова начал работать в прокуратуре Дзержинского района Ярославской области, за два года пройдя путь от стажёра до помощника прокурора.
В 1994 году он перешёл в отдел по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Ярославской области, в том числе в должности начальника. В 2000 году возглавил отдел по надзору за следствием прокуратуры Ярославской области, в 2003 году назначен прокурором Фрунзенского района прокуратуры Ярославской области. В 2010 — 2014 годы работал заместителем прокурора Ярославской области.
В августе 2014 года назначен первым заместителем прокурора Крыма.