Чебоксары, 16 апреля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Чувашии на сессии Госсовета республики сегодня, 16 апреля, депутаты рассмотрели кандидатуру Андрея Фомина на пост главы регионального надзорного ведомства. Его кандидатуру парламентарии поддержали единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Андрей Фомин. На сессии Госсовета всем участникам раздали маски и перчатки. Скриншот

Представляя кандидата на должность главы надзорного ведомства Чувашии, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев отметил, что Андрей Фомин служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.

«За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессиональным, грамотным, инициативным руководителем. Обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов», — сказал Сергей Зайцев, отметив, что Фомин «намерен добиваться конкретных результатов» и «по своим профессиональным, деловым качествам способен организовать деятельность прокуратуры в соответствии с предъявляемыми требованиями».

Замгенпрокурора также добавил, что «за примерное исполнение служебного долга» Андрей Фомин «неоднократно поощрялся», награждён почётной грамотой Совета Федерации, нагрудным знаком почётный работник прокуратуры РФ, за «безупречную службу» — именным оружием.

Кандидат на пост прокурора Чувашии отметил, что планирует ходить «на сессии депутатов», чтобы «оперативно погрузиться в проблемы республики». Он также сослался на опыт Крыма, где организовано «полное взаимодействие» прокуратуры и республиканского парламента. Отвечая на вопрос о взаимодействии и защиты прав оппозиционных фракций, Андрей Фомин подчеркнул, все депутаты «имеют равные права» вне зависимости от партийной принадлежности.

«Время покажет, будем наблюдать… У нас есть ещё руководитель УФСБ, который за нами наблюдает, но нигде не появляется. Почему-то прокуратура ведёт себя по-другому», — отметил депутат Сергей Семенов.

Кандидатуру Андрея Фомина депутаты единогласно поддержали для утверждения на должность руководителя прокуратуры Чувашии. И даже пожелали «сделать такую же карьеру, как» Сергей Зайцев, который начинал свой путь в прокуратуре Чувашии.