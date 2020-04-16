Малоярославец, Калужская область, 16 апреля, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова с целью снижения рисков распространения коронавируса издала предписание о том, что в период с 16 по 30 апреля приостанавливаются массовые мероприятия калужской митрополии. Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию управления Роспотребнадзора по Калужской области.

Eparhia-kaluga.ru В Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре проводят крестный ход в котором участвуют несовершеннолетние воспитанницы приюта при монастыре

Посещать религиозные учреждения могут только священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Однако в калужской епархии сообщают, что ежедневно по завершении утреннего богослужения в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре проводят крестный ход вокруг обители, в котором вместе с монахинями участвуют и несовершеннолетние воспитанницы приюта при монастыре.