Москва, 17 апреля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Корпорация Facebook в течение недели игнорирует просьбу исправить ошибку в категории страниц, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Цитата из к/ф «Недоросль» реж Виталий Иванов, Владимир Семаков. 1987. СССР — Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку? — И ведомо. — Нельзя лучше. В грамматике он силен. (Д. И. Фонвизин, «Недоросль")

Как в самом Facebook, так и в Instagram, который входит в корпорацию Facebook, слово «агентство» написано без буквы т — «агенство». Ошибка (не описка) повторяется в категории страниц, то есть «агенствами» от слова «аген» являются все информационные агентства нашей страны.

Обращение представителя ИА REGNUM в техподдержку Facebook с просьбой исправить ошибку было проигнорировано, на момент публикации этого текста прошло 8 дней, ответ не поступил ни словом, ни делом.