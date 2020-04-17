16 апреля президент РФ Владимир Путин проведет совещание о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства также встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор. У президента также состоится несколько других совещаний. В этот же день правительство России на своём очередном заседании обсудит план дополнительных действий, цель — обеспечить устойчивое развитие экономики на фоне кризиса. Все новости — в трансляции ИА REGNUM. Совещание Владимира Путина с членами правительства России 15 апреля по вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

12:02 16.04.2020 Президент России сам анонсировал совещание по стройиндустрии на видеоконференции с членами правительства РФ 15 апреля. «На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — сказал Владимир Путин.

12:08 16.04.2020 Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

12:14 16.04.2020 Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на совещании оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХ 14 апреля. Министр подчеркнул, включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам. «В случае выявления критических проблем и попадания в так называемую «красную зону» будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой», — заявил Владимир Якушев.

12:15 16.04.2020 Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил основные критерии для включения групп компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики. «Объем строительства жилых и нежилых зданий по группе компаний в соответствии с действующими разрешениями на строительство должен составлять не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год — не менее 10 млрд рублей», — заявил замминистра.

12:17 16.04.2020 В заседании штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХприняли участие представители НОСТРОЙ, а также крупных строительных компаний — ГК ПИК, ГК Инград, ГК Самолет. Основными задачами штаба являются рассмотрение проблем и выработка предложений, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции внутри строительной отрасли и ЖКХ, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

12:17 16.04.2020 Напомним, правительственная комиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. Были выделены более 70 сфер и объективные показатели по каждой из них, которые позволят отобрать крупнейшие и важнейшие для экономики страны предприятия.

12:45 16.04.2020 Представители бизнеса должны получить первые выплаты от государства, начиная с 18 мая. Об этом сегодня, 16 апреля, на заседании заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

12:46 16.04.2020 Поправки, отменяющие НДФЛ с выплат медикам, направлены в Госдуму, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания. Читайте также: Правительство направило в Госдуму поправки об отмене НДФЛ с выплат медикам

12:47 16.04.2020 В Госдуму направлены поправки в Бюджетный кодекс, дающие больше маневра регионам РФ на фоне коронавируса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания. Читайте также: Регионам России дадут больше свободы для кредитных манёвров

12:48 16.04.2020 С 2021 года в России планируется снять ограничение на кредитование регионами друг друга. Об этом сообщил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Он сообщил, что подготовлены и направлены в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, которыми снимаются ограничения на так называемые «горизонтальные бюджетные кредиты». Об этом: Ограничения на кредитование между регионами РФ могут снять с 2021 года

13:08 16.04.2020 Правительство направит регионам РФ дополнительные средства на выплату медикам. Об этом 16 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Обсудим выделение регионам свыше 45 млрд рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом», — сказал глава правительства. Читайте также: Правительство РФ направит 48 млрд рублей на выплаты медикам

13:22 16.04.2020 Председатель правительства Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, в ходе заседания российского правительства. «Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить», — подчеркнул Мишустин. Подробности в материале: Мишустин призвал не утверждать единый список системообразующих предприятий

13:28 16.04.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил возобновить программу санаторно-курортного лечения ветеранов после завершения распространения коронавируса. Об этом он 16 апреля сообщил на заседании правительства России. Мишустин поручил обеспечить ветеранов всем необходимым во время распространения коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году 3,5 тыс. участников войны получили курортное лечение, но из-за эпидемиологической ситуации программу приостановили. Он поручил восстановить программу, когда ограничения будут сняты. Об этом: Мишустин предложил обеспечить ветеранов медпомощью и лекарствами

13:44 16.04.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин жёстко отреагировал на слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова об убыточности для банков льготных кредитов. Министр на заседании правительства 16 апреля говорил о необходимости заинтересованности банков в выдаче льготных кредитов МСП, поскольку кредитные учреждения несут дополнительные расходы. Читайте также: Мишустин жёстко прервал доклад Решетникова о невыдаче льготных кредитов

14:16 16.04.2020 Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор. Он отметил, что в этот день у президента состоится несколько совещаний, одно из них — по развитию строительной отрасли — уже было ранее анонсировано. Представитель Кремля уточнил, что это будет очередное из серии таких секторальных антикризисных совещаний, которые сейчас будут проводиться на регулярной основе. Читайте также: Песков: Путин проведёт 16 апреля совещание по строительной индустрии

14:17 16.04.2020 Строительство дома. Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

15:40 16.04.2020 Президент России Владимир Путин перенёс на один час совещание, посвящённое развитию строительной отрасли. «В связи со сдвижкой графика рабочего до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса», — сказал он. Читайте подробнее: Путин перенёс совещание по развитию строительной отрасли из-за занятости

16:47 16.04.2020 От эффективной, ритмичной работы строительного комплекса зависит не только сама строительная отрасль, но и множество других отраслей российской экономики, напомнил президент России Владимир Путин, открывая совещание, посвящённое развитию строительной отрасли в условиях коронавирусной инфекции.

16:50 16.04.2020 Строительный комплекс России в настоящее время столкнулся со сжатием спроса, как и многие другие отрасли экономики в условиях пандемии. Снизилось количество ипотечных кредитов, затруднен доступ строителей к другим кредитным ресурсам. Об этом сказал президент России Владимир Путин, открывая совещание по развитию строительной отрасли. В то же время именно строительный комплекс должен стать «локомотивом» для всей экономики по выходу из кризисного состояния.

16:52 16.04.2020 Президент Владимир Путин в ходе совещания с представителями строительной отрасли предложил им высказаться, рассказать о состоянии дел в регионах, после чего будут подведены итоги и выработаны меры по поддержке отрасли.

16:56 16.04.2020 Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции. kremlin.ru

16:56 16.04.2020 На сегодняшний день рост ипотеки сменился её спадом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. «Стройкомплекс столкнулся с трудностями, главная — падение сжатия спроса. Рост ипотеки сменился спадом. Затруднён доступ застройщиков к кредитным ресурсам», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин заявил о спаде ипотеки

16:59 16.04.2020 В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, необходимо иметь в виду специфику строительной сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. «Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий нужно учитывать специфику строительной отрасли, особенно на строительстве жизненно важных объектов», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал регионы учитывать специфику строительной отрасли

17:06 16.04.2020 Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев сообщил, что спрос в строительной отрасли в связи с кризисными явлениями и коронавирусной эпидемией может упасть на 50%. Для смягчения этого спада необходимо предпринять меры на уровне правительства и регионов.

17:06 16.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания по ситуации в строительной отрасли РФ в условиях пандемии призвал, по возможности, не закрывать строительные площадки, если есть такая возможность и эпидемиологическая ситуация позволяет. Подробности в материале: Путин призвал не замораживать стройплощадки, если это возможно

17:14 16.04.2020 Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что большинство регионов России подтвердили свою готовность выполнить программы по строительству и ремонту дорог, несмотря на сложную ситуацию в связи с коронавирусом.

17:19 16.04.2020 Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, под ставку 6,5% годовых. «Всё что выше этого уровня будет субсидироваться государством. Ставка будет действовать на весь срок кредита» — сообщил Путин.

17:20 16.04.2020 Также будет запущена программа помощи строительным компаниям, но только тем, которые сохранят свой персонал и возьмут на себя обязательства по строительству начатых жилищных строек.

17:21 16.04.2020 Госдума на пленарном заседании 17 апреля обсудит поправки, освобождающие дополнительные выплаты медикам от НДФЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Госдума 17 апреля обсудит освобождение от НДФЛ выплат медикам

17:21 16.04.2020 Президент предложил докапитализировать Фонд защиты обманутых дольщиков на 30 млрд рублей, чтобы все проблемные стройки были достроены, и люди получили свои квартиры.

17:22 16.04.2020 Продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов — БАМ, Транссиб, дорожные стройки на юге России, подъезды к Крымскому мосту, стройки на Дальнем Востоке. Это необходимо в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

17:24 16.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти обязательно окажут поддержку строительному комплексу РФ в условиях пандемии. Подробности в материале: Путин обещал поддержку строительному комплексу в условиях пандемии