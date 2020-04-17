16 апреля научный совет Российской академии наук обсуждает изучение нового вируса, поиск вакцины и новые эффективные лекарственные средства. Онлайн-собрание «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке» проходит в Москве. Специалисты рассказывают, какими исследованиями занимаются учёные, что в настоящее время известно о COVID-19 и как граждане могут обезопасить себя от заражения. Отметим, что, по данным на 16 апреля, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 28 тыс., при этом 232 человека после заражения умерли, а 2304 смогли выздороветь. За последние сутки было зафиксировано 3448 новых случаев инфицирования COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14:09 16.04.2020 Президент РАН Александр Сергеев: надежды во всех странах обращены к науке. Но ситуация вполне новая в том числе и для учёных. «Мы привыкли говорить, что нас недофинансируют. Теперь ситуация перевернулась: общество обращается к науке, и мы понимаем, что на нас очень большая ответственность»

14:13 16.04.2020 Сергеев: многие задают вопрос, как участвует РАН. Сейчас особенно ощущается, что у Академии наук нет организационного ресурса, «поставить под ружьё» организации и институты, чтобы сосредоточить их работу на данном направлении (борьбой с коронавирусной инфекцией).

14:14 16.04.2020 В составе рабочей группы Миндзрава РАН активно присутствует. Инициативные проекты, которые выдвигаются университеты и институты, на этой площадке представляются и в значительной степени поддерживаются, указал Сергеев.

14:15 16.04.2020 Большое число проектов приходят в РАН по экспертизе коронавируса — их поступило больше 25. «Мы жёстко проводим отбор этих проектов, далее они поступают для финансовой поддержки в экстраординарном порядке правительством России», — указал Сергеев.

14:16 16.04.2020 По поручению правительства идёт работа над созданием научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф. «Сейчас важен вклад не только биологов, медиков, но и гуманитариев. Психологическое состояние, в которое попало наше общество, совершенно необычное. Это психология страха и самоизоляции», — указал он.

14:17 16.04.2020 Сергеев предложил смотреть серию «Учёные РАН о коронавирусе» на портале «Научная Россия».

14:18 16.04.2020 С G-Science подписано заявление о необходимости интенсификации международного сотрудничества и обмена информацией в связи с эпидемией коронавируса, указал президент РАН.

14:21 16.04.2020 Непонятна эффективность передачи вируса при контактах людей. На существующих моделях тестировать сценарии распространения инфекции затруднительно, поскольку по-прежнему неизвестны параметры модели.

14:28 16.04.2020 На ученых лежит большая ответственность за остановку распространения коронавируса, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Читайте подробнее: Президент РАН: на ученых лежит ответственность за победу над коронавирусом

14:28 16.04.2020 Профессор Сергей Альховский: до 2000-х годов коронавирусы рассматривались исключительно как возбудители ОРВИ, не вызывающие серьёзных осложнений. С начала 2000-х уже три раза мир столкнулся с коронавирусами с пандемическим потенциалом.

14:30 16.04.2020 Первичный источник коронавирусов, как считалось ранее, — животные, выращиваемые на фермах и продающиеся на рынках. Позже выяснилось, что природным резервуаром коронавирусов являются летучие мыши.

14:32 16.04.2020 Нет никаких сомнений, что в российских популяциях летучих мышей циркулируют схожие с SARS-CoV-2 коронавирусы.

14:33 16.04.2020 Вирусы летучих мышей не могут инфицировать человека напрямую — им для этого нужно изменить свою рецепторную специфичность. Мутации в этих ключевых позициях оказались достаточны для адаптации к человку.

14:33 16.04.2020 Российская академия наук не располагает организационным ресурсом, позволяющим сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке». Подробности в материале: Президент РАН: у Академии нет оргресурса для борьбы с инфекцией

14:34 16.04.2020 Долго считалось, что поскольку вирусы летучих мышей не могут инфицировать человека, нужна промежуточная адаптация в других видах. Последние исследования показывают, что в популяциях летучих мышей циркулирует много SARS-подобных вирусов, которые уже мутировали и способны инфицировать человеческие клетки.

14:35 16.04.2020 Пандемический коронавирус — типичный представитель вновь возвращающихся инфекций, которые возникают из-за появления новых вариантов вирусов. Главная проблема — что невозможно прогнозировать эти события, действовать начинают, когда вирус уже «выплеснулся» на человеческую популяцию. Страховки от появления новых вирусов нет. Победим COVID-19 — природные резервуары никуда не денутся всё равно.

14:36 16.04.2020 Чтобы быть готовым, надо действовать на упреждение. Необходимо глубокое изучение природных резервуаров. Один из первых шагов — задача выявления всех вирусов, обладающих патогенным потенциалом в таких резервуарах.

14:37 16.04.2020 Необходимо возобновление масштабных исследований в этом направлении — ранее они существовали, но были приостановлены.

14:39 16.04.2020 Возобновление работ по экологии вирусов — идея заинтересовала президента РАН, он предложил развить это предложение, составить записку и донести до властей.

14:40 16.04.2020 В настоящее время по поручению российского правительства ведётся работа над созданием научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф. Об этом сегодня, 16 апреля, с ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Подробности в материале: В РФ создадут научный центр по изучению психологии общества в период ЧС

14:42 16.04.2020 Профессор Елена Малинникова: есть предположение, что инфекция распространялась на территории КНР раньше, чем специалисты заявили о первых случаях заражения неизвестным вирусом.

14:43 16.04.2020 Малинникова: о замедлении темпов распространения коронавируса пока говорить не приходится. Количество подтверждённых случаев более 2 млн. Единственное, что радует — лёгкие случаи составляют 95%.

14:43 16.04.2020 Около 82% выздоровело. Уровень летальности, однако, разнится — от 3,6 до 21%.

14:48 16.04.2020 Малинникова призвала разделять данные по смертности и летальности.

14:55 16.04.2020 Академик Арег Тотолян сообщил, что уже разрабатываются препараты на основе блокирования путей внедрения вируса. Коронавирус при этом умеет избегать многие механизмы иммунной системы человека.

14:56 16.04.2020 Доля легких случаев заболевания среди пациентов, заразившихся коронавирусом, составляет 95%, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. Об этом: Инфекционист Минздава: 95% пациентов с COVID-19 легко переносят болезнь

15:01 16.04.2020 Коронавирусная инфекция могла распространиться на территории КНР раньше заявленного. Об этом заявила 16 апреля главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке». Подробности в материале: Инфекционист: в КНР могли с опозданием заявить о коронавирусе

15:05 16.04.2020 Российская академия наук жестко проводит отбор проектов по экспертизе коронавируса, заявил президент РАН Александр Сергеев. Читайте подробнее: В РАН рассказали о проектах по экспертизе коронавируса

15:05 16.04.2020 Академик Виктор Малеев отметил проблему недооценки инфекционного фактора — объявляется, что болезнь победили. Но ВОЗ работает много лет над искоренением множества других заболеваний, ликвидировать удалось пока что оспу, корь и полиомиелит пытаются искоренить десятилетиями. Так что COVID-19 — это надолго.

15:08 16.04.2020 До конца непонятна природа коронавирусной инфекции, однако конспирологические спекуляции об искусственном происхождении неоправданны — указал Малеев.

15:10 16.04.2020 Очень много семейных очагов распространения вируса, отметил Малеев. Нужно индивидуально работать с каждым контактом.

15:11 16.04.2020 «Меня тревожит, что когда я слышу, что наблюдается прогресс в различных областях. Многие меры организации борьбы можно было бы решить с помощью искусственного интеллекта. Почему заражаются часто медики? Может, надо чаще применять роботехнику», — указал Малеев.

15:17 16.04.2020 Оценить последствия даже первой волны коронавирусной инфекции пока невозможно, добавил Малеев.

15:20 16.04.2020 Пандемический коронавирус — это типичный представитель вновь возвращающихся инфекций, которые возникают из-за появления новых вариантов вирусов. Об этом 16 апреля заявил президент РАН Александр Сергеев. Подробности в материале: В РАН коронавирус назвали представителем вновь возвращающихся инфекций

15:24 16.04.2020 На сегодняшний день природа коронавирусной инфекции до конца непонятна. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил академик Российской академии наук (РАН) Виктор Малеев. Несмотря на это, отметил учёный, конспирологические спекуляции об искусственном происхождении неоправданны. Об этом: Академик РАН: COVID-19 — это надолго

15:37 16.04.2020 В популяциях летучих мышей циркулирует много SARS вирусов, которые уже мутировали и способны инфицировать человеческие клетки, заявил 16 апреля президент РАН Александр Сергеев. Об этом: В РАН заявили о наличии в популяции летучих мышей много SARS-вирусов

15:41 16.04.2020 Специалисты уже разрабатывают препараты на основе блокирования путей внедрения коронавируса. Об этом заявил 16 апреля академик РАН Арег Тотолян, выступая на онлайн-собрании «Коронавирус — глобальный вызов науке». Он отметил, что коронавирус способен избегать многие механизмы иммунной системы человека. Читайте подробнее: Академик РАН: создаются препараты, блокирующие коронавирус

15:41 16.04.2020 Академик РАН Михаил Кирпичников: изменчивость вирусов приводит к большой вероятности возобновления инфекций. Это один из основных вызовов современности. «Я хочу, чтобы из COVID-19 мы извлекали уроки и понимали, что только фундаментальная наука можно сократить промежуток между возникновением опасности и появлением средств (борьбы с ним», — подчеркнул он.

15:50 16.04.2020 Профессор Андрей Козлов: параметры эпидемии непонятны в связи с тестированием. Судя по некоторым данным, до 30% ложно-негативных или до 30% ложно-позитивных тестов.

16:05 16.04.2020 Член-корреспондент РАН Николай Нифантьев отметил, что на ближайшую перспективу химические лекарства — единственное, что будет защищать население от инфекционных рисков. После прежних эпидемий SARS не было изобретено средств, которые направлены непосредственно на эти возбудители, добавил он.

16:07 16.04.2020 Нифантьев: по первым данным из Китая, производящийся в Благовещенске препарат имеет большую перспективу против коронавируса.

16:09 16.04.2020 По его словам, научный потенциал российских учёных по части разработки средств от коронавирусной инфекции весьма велик. Вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин попросил его в ближайшее время принять участие в подготовке обращений и рекомендаций в правительство.

16:11 16.04.2020 В конце марта начаты ограниченные испытания на целом ряде кандидатных вакцин в США. Вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин подчеркнул, что в России необходимо оптимизировать процедуры для ускорения прохождения отечественных кандидатных вакцин.

16:12 16.04.2020 Конференция научного совета РАН завершена.