Глобальный вызов науке: учёные обсуждают COVID-19 — трансляция
16 апреля научный совет Российской академии наук обсуждает изучение нового вируса, поиск вакцины и новые эффективные лекарственные средства. Онлайн-собрание «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке» проходит в Москве. Специалисты рассказывают, какими исследованиями занимаются учёные, что в настоящее время известно о COVID-19 и как граждане могут обезопасить себя от заражения.
Отметим, что, по данным на 16 апреля, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 28 тыс., при этом 232 человека после заражения умерли, а 2304 смогли выздороветь. За последние сутки было зафиксировано 3448 новых случаев инфицирования COVID-19.
Президент РАН Александр Сергеев: надежды во всех странах обращены к науке. Но ситуация вполне новая в том числе и для учёных.
«Мы привыкли говорить, что нас недофинансируют. Теперь ситуация перевернулась: общество обращается к науке, и мы понимаем, что на нас очень большая ответственность»
Сергеев: многие задают вопрос, как участвует РАН. Сейчас особенно ощущается, что у Академии наук нет организационного ресурса, «поставить под ружьё» организации и институты, чтобы сосредоточить их работу на данном направлении (борьбой с коронавирусной инфекцией).
В составе рабочей группы Миндзрава РАН активно присутствует. Инициативные проекты, которые выдвигаются университеты и институты, на этой площадке представляются и в значительной степени поддерживаются, указал Сергеев.
Большое число проектов приходят в РАН по экспертизе коронавируса — их поступило больше 25.
«Мы жёстко проводим отбор этих проектов, далее они поступают для финансовой поддержки в экстраординарном порядке правительством России», — указал Сергеев.
По поручению правительства идёт работа над созданием научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф.
«Сейчас важен вклад не только биологов, медиков, но и гуманитариев. Психологическое состояние, в которое попало наше общество, совершенно необычное. Это психология страха и самоизоляции», — указал он.
Сергеев предложил смотреть серию «Учёные РАН о коронавирусе» на портале «Научная Россия».
С G-Science подписано заявление о необходимости интенсификации международного сотрудничества и обмена информацией в связи с эпидемией коронавируса, указал президент РАН.
Непонятна эффективность передачи вируса при контактах людей. На существующих моделях тестировать сценарии распространения инфекции затруднительно, поскольку по-прежнему неизвестны параметры модели.
На ученых лежит большая ответственность за остановку распространения коронавируса, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Читайте подробнее: Президент РАН: на ученых лежит ответственность за победу над коронавирусом
Профессор Сергей Альховский: до 2000-х годов коронавирусы рассматривались исключительно как возбудители ОРВИ, не вызывающие серьёзных осложнений. С начала 2000-х уже три раза мир столкнулся с коронавирусами с пандемическим потенциалом.
Первичный источник коронавирусов, как считалось ранее, — животные, выращиваемые на фермах и продающиеся на рынках. Позже выяснилось, что природным резервуаром коронавирусов являются летучие мыши.
Нет никаких сомнений, что в российских популяциях летучих мышей циркулируют схожие с SARS-CoV-2 коронавирусы.
Вирусы летучих мышей не могут инфицировать человека напрямую — им для этого нужно изменить свою рецепторную специфичность. Мутации в этих ключевых позициях оказались достаточны для адаптации к человку.
Российская академия наук не располагает организационным ресурсом, позволяющим сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке».
Подробности в материале: Президент РАН: у Академии нет оргресурса для борьбы с инфекцией
Долго считалось, что поскольку вирусы летучих мышей не могут инфицировать человека, нужна промежуточная адаптация в других видах. Последние исследования показывают, что в популяциях летучих мышей циркулирует много SARS-подобных вирусов, которые уже мутировали и способны инфицировать человеческие клетки.
Пандемический коронавирус — типичный представитель вновь возвращающихся инфекций, которые возникают из-за появления новых вариантов вирусов. Главная проблема — что невозможно прогнозировать эти события, действовать начинают, когда вирус уже «выплеснулся» на человеческую популяцию.
Страховки от появления новых вирусов нет. Победим COVID-19 — природные резервуары никуда не денутся всё равно.
Чтобы быть готовым, надо действовать на упреждение. Необходимо глубокое изучение природных резервуаров. Один из первых шагов — задача выявления всех вирусов, обладающих патогенным потенциалом в таких резервуарах.
Необходимо возобновление масштабных исследований в этом направлении — ранее они существовали, но были приостановлены.
Возобновление работ по экологии вирусов — идея заинтересовала президента РАН, он предложил развить это предложение, составить записку и донести до властей.
В настоящее время по поручению российского правительства ведётся работа над созданием научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф. Об этом сегодня, 16 апреля, с ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Подробности в материале: В РФ создадут научный центр по изучению психологии общества в период ЧС
Профессор Елена Малинникова: есть предположение, что инфекция распространялась на территории КНР раньше, чем специалисты заявили о первых случаях заражения неизвестным вирусом.
Малинникова: о замедлении темпов распространения коронавируса пока говорить не приходится. Количество подтверждённых случаев более 2 млн. Единственное, что радует — лёгкие случаи составляют 95%.
Около 82% выздоровело. Уровень летальности, однако, разнится — от 3,6 до 21%.
Малинникова призвала разделять данные по смертности и летальности.
Академик Арег Тотолян сообщил, что уже разрабатываются препараты на основе блокирования путей внедрения вируса. Коронавирус при этом умеет избегать многие механизмы иммунной системы человека.
Доля легких случаев заболевания среди пациентов, заразившихся коронавирусом, составляет 95%, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
Об этом: Инфекционист Минздава: 95% пациентов с COVID-19 легко переносят болезнь
Коронавирусная инфекция могла распространиться на территории КНР раньше заявленного. Об этом заявила 16 апреля главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке».
Подробности в материале: Инфекционист: в КНР могли с опозданием заявить о коронавирусе
Российская академия наук жестко проводит отбор проектов по экспертизе коронавируса, заявил президент РАН Александр Сергеев.
Читайте подробнее: В РАН рассказали о проектах по экспертизе коронавируса
Академик Виктор Малеев отметил проблему недооценки инфекционного фактора — объявляется, что болезнь победили. Но ВОЗ работает много лет над искоренением множества других заболеваний, ликвидировать удалось пока что оспу, корь и полиомиелит пытаются искоренить десятилетиями. Так что COVID-19 — это надолго.
До конца непонятна природа коронавирусной инфекции, однако конспирологические спекуляции об искусственном происхождении неоправданны — указал Малеев.
Очень много семейных очагов распространения вируса, отметил Малеев. Нужно индивидуально работать с каждым контактом.
«Меня тревожит, что когда я слышу, что наблюдается прогресс в различных областях. Многие меры организации борьбы можно было бы решить с помощью искусственного интеллекта. Почему заражаются часто медики? Может, надо чаще применять роботехнику», — указал Малеев.
Оценить последствия даже первой волны коронавирусной инфекции пока невозможно, добавил Малеев.
Пандемический коронавирус — это типичный представитель вновь возвращающихся инфекций, которые возникают из-за появления новых вариантов вирусов. Об этом 16 апреля заявил президент РАН Александр Сергеев.
Подробности в материале: В РАН коронавирус назвали представителем вновь возвращающихся инфекций
На сегодняшний день природа коронавирусной инфекции до конца непонятна. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил академик Российской академии наук (РАН) Виктор Малеев. Несмотря на это, отметил учёный, конспирологические спекуляции об искусственном происхождении неоправданны.
Об этом: Академик РАН: COVID-19 — это надолго
В популяциях летучих мышей циркулирует много SARS вирусов, которые уже мутировали и способны инфицировать человеческие клетки, заявил 16 апреля президент РАН Александр Сергеев.
Об этом: В РАН заявили о наличии в популяции летучих мышей много SARS-вирусов
Специалисты уже разрабатывают препараты на основе блокирования путей внедрения коронавируса. Об этом заявил 16 апреля академик РАН Арег Тотолян, выступая на онлайн-собрании «Коронавирус — глобальный вызов науке».
Он отметил, что коронавирус способен избегать многие механизмы иммунной системы человека.
Читайте подробнее: Академик РАН: создаются препараты, блокирующие коронавирус
Академик РАН Михаил Кирпичников: изменчивость вирусов приводит к большой вероятности возобновления инфекций. Это один из основных вызовов современности.
«Я хочу, чтобы из COVID-19 мы извлекали уроки и понимали, что только фундаментальная наука можно сократить промежуток между возникновением опасности и появлением средств (борьбы с ним», — подчеркнул он.
Профессор Андрей Козлов: параметры эпидемии непонятны в связи с тестированием. Судя по некоторым данным, до 30% ложно-негативных или до 30% ложно-позитивных тестов.
Член-корреспондент РАН Николай Нифантьев отметил, что на ближайшую перспективу химические лекарства — единственное, что будет защищать население от инфекционных рисков. После прежних эпидемий SARS не было изобретено средств, которые направлены непосредственно на эти возбудители, добавил он.
Нифантьев: по первым данным из Китая, производящийся в Благовещенске препарат имеет большую перспективу против коронавируса.
По его словам, научный потенциал российских учёных по части разработки средств от коронавирусной инфекции весьма велик. Вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин попросил его в ближайшее время принять участие в подготовке обращений и рекомендаций в правительство.
В конце марта начаты ограниченные испытания на целом ряде кандидатных вакцин в США. Вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин подчеркнул, что в России необходимо оптимизировать процедуры для ускорения прохождения отечественных кандидатных вакцин.
Конференция научного совета РАН завершена.
Президиум Российской академии наук. Петр Данилов © ИА Красная Весна.