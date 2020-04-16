Коронавирус: в Чувашии «сформировались два очага» в больницах
Чебоксары, 16 апреля, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число заражённых новой коронавирусной инфекцией, в том числе «два очага» сформировались в медицинских учреждениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии парламента сегодня, 16 апреля, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
В Чувашии за сутки установлено 47 новых случаев заражения. Всего официально выявлено 126 инфицированных коронавирусом.
Министр подчеркнул, что в настоящее время сформирован достаточный коечный фонд, который в скором времени будет увеличен. Также в регион поступают аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, напоминая, что «болезнь коварна и опасна осложнениями». Он подчеркнул, что «не надо думать, что повезёт или обойдёт стороной, если просто так прогуляться по улице или по магазинам».