Чебоксары, 16 апреля, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число заражённых новой коронавирусной инфекцией, в том числе «два очага» сформировались в медицинских учреждениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии парламента сегодня, 16 апреля, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Cap.ru Сессия Госсовета: включение с министром здравоохранения Владимиром Степановым

В Чувашии за сутки установлено 47 новых случаев заражения. Всего официально выявлено 126 инфицированных коронавирусом.

«Сформировалось два очага новой коронавирусной инфекции в организациях, находящихся подведомственными минздраву республики: это вторая городская больница, (восемь сотрудников и 17 пациентов) и городской клинический центр (десять сотрудников). На сегодняшний день в городском клиническом центре пациентов нет, все они изолированы.

На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Урмарской центральной районной больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, но он своевременно переведён в Больницу скорой медицинской помощи. Анализы сотрудников ЦРБ показали отрицательные результаты», — сказал Владимир Степанов.

Министр подчеркнул, что в настоящее время сформирован достаточный коечный фонд, который в скором времени будет увеличен. Также в регион поступают аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, напоминая, что «болезнь коварна и опасна осложнениями». Он подчеркнул, что «не надо думать, что повезёт или обойдёт стороной, если просто так прогуляться по улице или по магазинам».