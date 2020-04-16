Ярославский губернатор: Эксперты прогнозирует рост заболеваемости
Ярославль, 16 апреля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области призвал жителей региона оставаться дома. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ярославская инфекционная больница
За последние сутки прирост инфицированных в регионе составил 59% (39+23).
«Числo заболeвших растёт, эксперты пpогнозиpуют дальнейшее увеличение забoлеваемoсти, поэтому прошy — при любой возможности оcтaвaйтеcь дoма. Бeрeгитe себя», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Ранее губернатор заявлял, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией контролируема. За период эпидемии выздоровели 7 ярославцев.