Калуга, 16 апреля, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области 28 новых случаев заражения коронавирусом подтвердил федеральный штаб, сообщает 16 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Однако региональные власти настаивают на 20 новых случаях инфицирования. По официальным данным областного оперштаба на 10:00, в регионе было зафиксировано 122 случая заражения коронавирусной инфекцией. 113 человек находятся на лечении, восемь человек выздоровели, один человек умер, 90 человек находятся на карантине в больнице, 30 человек — в обсервации, 1521 человек — под наблюдением дома, 2912 человека по результатам анализов сняты с наблюдения

На территории области зарегистрировано 10 тыс. 789 человек, вернувшихся из заграницы. Под контролем медиков находятся 11 тыс. 651 гражданин, из них 4 тыс. 511 человек, возвратившихся в регион, и 7 тыс. 140 — проживающие совместно с ними родственники.