В Калуге данные о заражённых коронавирусом расходятся с федеральным штабом
Калуга, 16 апреля, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области 28 новых случаев заражения коронавирусом подтвердил федеральный штаб, сообщает 16 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Однако региональные власти настаивают на 20 новых случаях инфицирования. По официальным данным областного оперштаба на 10:00, в регионе было зафиксировано 122 случая заражения коронавирусной инфекцией. 113 человек находятся на лечении, восемь человек выздоровели, один человек умер, 90 человек находятся на карантине в больнице, 30 человек — в обсервации, 1521 человек — под наблюдением дома, 2912 человека по результатам анализов сняты с наблюдения
На территории области зарегистрировано 10 тыс. 789 человек, вернувшихся из заграницы. Под контролем медиков находятся 11 тыс. 651 гражданин, из них 4 тыс. 511 человек, возвратившихся в регион, и 7 тыс. 140 — проживающие совместно с ними родственники.