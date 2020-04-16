Тобольск, Тюменская область, 16 апреля, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Тюменской области проходит онлайн акция по исполнению песни «День Победы». Первыми её исполнили артисты тобольского Центра искусств и культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по культуре и туризму администрации Тобольска.

Скриншот видео паблика «Тобольск МероПриятный» Артисты тобольского Центра искусств и культуры задали тон акции

Запись с собственным исполнением песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова можно выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегом #СидимдомаПобеда.

В департаменте отметили, что песню «День Победы» горожане исполняют массово на площади у Тобольского кремля с 2015 года. В рамках режима самоизоляции проходит своеобразная репетиция этого события онлайн.