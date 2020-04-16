Ярославль, 16 апреля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о выделении субсидии волейбольному клубу «Ярославич». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Клуб получит 8 млн рублей.

Http://www.yarvolley.ru/ Матч ВК «Ярославич»

Эти деньги пойдут на приобретение экипировки для волейбольной команды, подготовку и проведение соревнований, учебно-тренировочные сборы, приобретение медикаментов для спортсменов и оказание медицинских услуг, транспортные расходы и взносов в общественную организацию «Всероссийская федерация волейбола».

Муниципальный долг Ярославля сейчас составляет почти 100% от собственных доходов — 6,9 млрд рублей. В 2019 году городские власти отменили из-за проблем с бюджетом ряд льгот для родителей с детьми, в том числе часть компенсации платы за детский сад. Бизнесу, пострадавшему от коронавируса, городские власти помогают лишь отсрочкой платежей, и лишь нескольким отраслям.

Чемпионат России по волейболу, в котором принимает участие «Ярославич», завершен досрочно из-за эпидемии.