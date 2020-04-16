Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова,Никиты Колесникова, а также Валерия Рогова,Олега Григора и Юлии Бегезы, обвиняемых в совершении экономического преступления в особо крупном размере — присвоении почти миллиарда рублей, выделенных на реставрацию Эрмитажа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного.

По версии следствия, в состав преступного сообщества вошли председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным следствия, между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения соучастники смогли похитить более 900 миллионов рублей. Также им удалось путем различных финансовых операций и сделок легализовать 800 млн рублей из похищенной суммы.

Григория Пирумова и Никиту Колесникова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации)» и пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенного лицом в результате совершения им преступления организованной группой в особо крупном размере». Рогов, Григор и Бегеза обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе (преступной организации)» и пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«К производству уголовное дело пока не принято», — уточняют в суде.