Ярославль, 16 апреля, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов записал обращение, в котором, наконец, пообещал меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов назвал Ярославскую область в числе худших регионов по помощи предпринимателям. Между тем к главе региона публично уже обращались представители различных бизнес-кругов.

Yarregion.ru Обращение Дмитрия Миронова

По словам Дмитрия Миронова, меры готовились в течение нескольких недель. Власти решали, как «соблюсти баланс интересов по обеспечению доходов социально-ориентированного бюджета региона и в то же время максимально поддержать предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса».

Губернатор заявил о следующих мерах:

— снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощённой системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников;

— органам местного самоуправления рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вменённый доход для пострадавших отраслей;

— в 2020 году будут освобождены от налога на имущество субъекты малого бизнеса пострадавших отраслей, а также гостиницы и транспортные организации;

— предприятия пострадавших отраслей освобождаются и от уплаты транспортного налога.

«Одновременно с этим, принято решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн. рублей, помимо ранее заявленных 26 миллионов, а условия выдачи микрозаймов будут упрощены. Отмечу, что в настоящее время также прорабатываются вопросы по снижению стоимости патентов и по возможному предоставлению льготы по налогу на имущество владельцев коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендных платежей. Хочу подчеркнуть, что поддержка будет оказываться только предприятиям пострадавших отраслей и при условии сохранения ими рабочих мест», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Заявленные меры вступают в силу не прямо сейчас. Они будут оформлены в виде законопроектов и должны пройти через Ярославскую областную думу. Губернатор пообещал сделать это в ближайшее время.

На реализацию перечисленных мер правительство Ярославской области планирует потратить более полумиллиарда рублей. Всего годовой бюджет региона составляет 80,8 млрд рублей. Таким образом на поддержку бизнеса будет потрачено менее примерно 0,5% от годовых расходов бюджета.

Также власти сейчас рассматривают вопрос о возобновлении работы отдельных предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания.