По данным ВОЗ, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире к вечеру 15 апреля превысило 2 млн человек. Лидеры ряда мировых держав уже заявили о тенденциях к улучшению эпидемиологической ситуации. Так, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна прошла пик по новым случаям заражения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что удалось достигнуть промежуточных успехов в сдерживании коронавирусной инфекции. По числу заражённых на первом месте по-прежнему остаются США, затем идут Испания и Италия. Россия занимает пока 15-е место. Для борьбы с коронавирусом Трамп уже пообещал России помочь с аппаратами ИВЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:24 16.04.2020 15 апреля министр иностранных дел Ирана в своем послании раскритиковал решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что издевательства США убивают людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Об этом: Глава МИД Ирана осудил США за урезание бюджета ВОЗ

08:25 16.04.2020 Россия и Китай используют пандемию коронавируса для «агрессивной пропаганды» в отношении Евросоюза, говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение Европарламента. Документ предложен евродепутатом Филиппом Ламбером, передаёт 16 апреля RT. Читайте подробнее: В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и КНР в ЕС

08:26 16.04.2020 Министр экономических дел Нидерландов Эрик Вибес призвал все секторы экономики подготовить планы для «полутораметрового народного хозяйства». Подразумевается, что и после отмены карантинных мер в стране соблюдение расстояния в 1,5 метра надолго останется нормой общественного поведения. Читайте также: В Нидерландах призвали подготовиться к «полутораметровой экономике»

08:29 16.04.2020 Представитель компании Latvijas Pasts (Почта Латвии) Гундег Варпа сообщил, что с момента введения режима ЧС в стране существенно, на 40%, вырос объём посылок, переданных через почтаматы предприятия. Подробности в материале: Жители Латвии во время режима ЧС стали чаще получать и отправлять посылки

08:29 16.04.2020 Прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом российские военные специалисты за сутки продезинфицировали еще 12 объектов, сообщили 16 апреля в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: Российские военные продезинфицировали 12 объектов в Сербии за сутки

08:35 16.04.2020 Еженедельные потери нидерландских экспортёров цветов и растений от коронакризиса составляют 100 миллионов евро. Читайте подробнее: Нидерландские экспортёры цветов несут убытки из-за коронакризиса

08:39 16.04.2020 Президент Гвинеи Альфа Конде сделал обязательным ношение медицинских масок для лица в общественных местах, чтобы ограничить распространение коронавируса. Он охарактеризовал темпы распространения коронавируса в Гвинее как «вызывающие беспокойство». Читайте также: Ношение маски станет обязательным для всех жителей Гвинеи

08:39 16.04.2020 Военные врачи из России приступили к лечению пациентов с заболеванием COVID-19 в лёгкой или средней форме, находящихся в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Подробности в материале: Российские медики начали лечить в Бергамо нетяжёлых пациентов

08:40 16.04.2020 В своей ежедневной сводке 15 апреля Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 189 новых смертных случаях от COVID-19. Данный показатель выше, чем накануне (122) и чем в прошлую среду (147), что, возможно, объясняется задержкой в регистрации на Пасху. Число госпитализаций составило 188, что снова ниже предыдущих показателей. Об этом: 189 человек скончались от COVID-19 в Нидерландах за сутки

08:41 16.04.2020 В США за сутки число умерших от болезни COVID-19 достигло нового рекорда — 2494 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса за 15 апреля. Подробности в материале: В США за сутки от COVID-19 умерли почти 2,5 тыс. человек

08:42 16.04.2020 Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы», сообщает Le Figaro. Читайте также: Министр экономики Франции о кризисе: «Продлится годы»

08:42 16.04.2020 Временные ограничения на посещение кладбищ будут введены в Грузии с 17 апреля. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает Общественное телевидение. Об этом: В Грузии временно ограничат посещение кладбищ

08:43 16.04.2020 Количество входящих и выходящих полётов в главном аэропорту Нидерландов Схипхол в марте снизилось на 34% по сравнению с мартом 2019 г. Об этом 15 апреля сообщило Центральное статистическое бюро. Читайте также: Трафик в главном аэропорту Нидерландов снизился на 34%

08:44 16.04.2020 Национальная ассоциация медицинских работников Кении потребовала правительство страны проводить дополнительные проверки на производстве защитного оборудования до его распространения среди сотрудников сферы здравоохранения, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом: Медики в Кении требуют перепроверки качества защитного оборудования

08:46 16.04.2020 Баскетболист клуба «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго. Подробности в материале: Игрок «Шарлотт» пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго

08:49 16.04.2020 «Евроньюс» сообщает, что во многих европейских странах начали ослаблять режим карантина. В Германии открываются магазины, парикмахерские. В начале мая может возобновиться учебный год в школах.

08:58 16.04.2020 Прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом российские военные специалисты приняли участие в лечении 28 заболевших COVID-19 в городе Ниш. Об этом 16 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: Российские военные помогли с лечением заразившихся коронавирусом в Сербии

08:59 16.04.2020 Тест на коронавирус [(cc) Governor Tom Wolf]

09:07 16.04.2020 Facebook удалил фальшивые аккаунты, распространявшие фейки о коронавирусе от имени руководителя грузинского Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе по просьбе правительства Грузии. Об этом 15 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Facebook удалил распространявшие фейки о коронавирусе аккаунты

09:10 16.04.2020 В целях борьбы с эпидемией коронавируса в тюрьмах министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила об освобождении 10 000 заключенных, передает BFM TV. Об этом: В тюрьмах Франции сократилось число заключенных

09:22 16.04.2020 Заместитель главы грузинского Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе призвал жителей Грузии соблюдать правила профилактики распространения коронавируса, иначе стране грозит «итальянский» сценарий развития эпидемиологической ситуации. Выступление эксперта 15 апреля показали на «Первом канале» страны. Читайте также: Имнадзе о коронавирусе: в Грузии может повториться «итальянский» сценарий

09:26 16.04.2020 После простоя предприятия таких марок, как Toyota, Renault и Volkswagen, возобновят выпуск автомобилей. Об этом сообщает Financial Times. Автокомпании были вынуждены остановить производство машин на своих заводах в Европе из-за пандемии коронавируса. Так, Toyota закрыла пять своих производственных предприятий в Европе во второй половине марта. Теперь компания начинает возобновлять работу. Об этом: В Европе возобновляют работу заводы Toyota, Renault и Volkswagen

09:28 16.04.2020 В Нигерии зафиксировали самый большой рост числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки после выявления 30 новых случаев заражения. На сегодняшний день в Нигерии подтвердили в общей сложности 373 случая заражения коронавирусом, включая 11 с летальных исходом. Об этом: В Нигерии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:32 16.04.2020 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Последние данные утром 16 апреля разместили на портале Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом

09:33 16.04.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:36 16.04.2020 Во Франции с начала режима изоляции число активных учетных записей онлайн-игроков на утвержденных сайтах увеличилось с 300 000 до 500 000, почти на 67%, передает BFM TV. Читайте подробнее: Во Франции резко вырос спрос на азартные игры

09:49 16.04.2020 Из-за отсутствия спецпрепаратов в больницах и аптеках Киргизии онкобольные дети лишились возможности пройти курс химиотерапии. Химиопрепараты в детском отделении национального центра онкологии закончились еще три месяца назад. Читайте также: «Рак не может уйти на карантин»: в Киргизии дети остались без химиотерапии

09:54 16.04.2020 За минувшие сутки на Украине выявили 397 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: На Украине выявили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:54 16.04.2020 Патриархия Грузии призвала прихожан к максимальной осторожности и соблюдению всех рекомендаций минздрава во время присутствия на праздничной пасхальной литургии. Об этом на чрезвычайном брифинге 15 апреля вечером заявил представитель патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Подробности в материале: Патриархия Грузии призвала прихожан к осторожности

10:01 16.04.2020 Китайских медэкспертов направят в регионы Киргизии, где они будут консультировать врачей по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Читайте также: Китай направит в Киргизию специалистов по борьбе с коронавирусом

10:02 16.04.2020 Правительство Франции представило план финансовой помощи семьям, особенно пострадавшим от кризиса, связанного с коронавирусом, передает BFM TV. Читайте подробнее: Власти Франции представили план финансовой помощи семьям

10:04 16.04.2020 Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поддержала компромисс о проведении пасхальных богослужений, достигнутый властями и Грузинской православной церковью (ГПЦ). Об этом она рассказала 15 апреля на телеканале «Палитраньюс». Читайте подробнее: Глава минздрава Грузии напомнила жителям страны об ответственности

10:12 16.04.2020 Число заключенных в исправительном учреждении в ЮАР, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, увеличилось на 49 за двое суток. Подробности в материале: В ЮАР за двое суток коронавирусом заразились более 45 заключенных

10:15 16.04.2020 Ситуация в Латвии в отрасли грузовых перевозок близка к катастрофе и гораздо тяжелее кризиса 2008 года. Об этом сообщил председатель правления ассоциации Latvijas auto Александр Поцелуйко порталу Nra.lv. Подробности в материале: В Латвии стремительно снижается объем грузоперевозок

10:20 16.04.2020 [[[video-0]]] Работа российских военных медиков в полевом госпитале для инфицированных в Бергамо

10:22 16.04.2020 Пандемия коронавируса нового типа показала, что подходы к пониманию глобальной безопасности требуют переосмысления. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье, опубликованной журналом Time. «Главной целью должна быть безопасность человечества: обеспечение достаточного количества еды, воды, чистая окружающая среда и забота о здоровье людей», — отметил Горбачёв. Читайте подробнее: Михаил Горбачёв: подходы к глобальной безопасности пора переосмыслить

10:24 16.04.2020 Google запускает индонезийскую версию сайта «Обучение из дома», которая содержит набор инструментов, советов и учебных материалов, предназначенных для того, чтобы помочь учителям и студентам проводить дистанционное обучение во время пандемии коронавируса, сообщает Antara. Читайте подробнее: Google запускает сайт «Обучение из дома» на индонезийском языке

10:31 16.04.2020 Российские военные медики проконсультировали руководство и специалистов военной академии Министерства обороны Республики Сербия, где развертывается центр приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировки поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания. Подобные COVID-центры также развертываются на базе социальных объектов в разных городах страны.

10:35 16.04.2020 Находящиеся в Сербии российские специалисты РХБ защиты продолжают проводить дезинфекцию объектов в медицинских учреждениях. За сутки обработано 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр «Карабурма», Республиканский институт им. М. Батут в городе Белград, военный госпиталь и клинический центр в городе г. Нови-Сад. Российские специалисты также провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки в медучреждениях городов Панчево и Суботица. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре г. Ниш. Всего принято 28 больных, сообщает Минобороны РФ. Обработка в военно-медицинском центре Карабурма. [[[video-1]]]

10:36 16.04.2020 Всего, по данным Минобороны РФ, российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 35 объектах в 8 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад), в т.ч. обработано: около 90 зданий и сооружений общей площадью более 530 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием — 21, общей площадью около 150 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 294 пациентов, инфицированных COVID-19.

10:42 16.04.2020 Только тем сотрудникам Службы неотложной скорой помощи, которые непосредственно приняли участие в борьбе с распространением коронавируса в Латвии, будут выплачены доплаты в размере 5% — 50% от суммы зарплаты. Об этом 16 апреля сообщила директор Службы Лиена Ципуле. Читайте подробнее: В Латвии медики получат дополнительные выплаты в связи с коронавирусом

10:43 16.04.2020 [[[video-2]]] Обработка в национальном институте общественного здравоохранения им. д-ра М. Й. Батута. mil.ru

10:43 16.04.2020 Для того, чтобы помочь восстановиться автомобильной отрасли, пострадавшей от эпидемии коронавируса, власти некоторых китайских провинций стали доплачивать за покупку новых машин. Об этом сообщает CNN. Если раньше за первый квартал в КНР удавалось реализовать до шести млн авто, то в нынешнем году этот показатель составил только 3,7 млн единиц. Читайте подробнее: Власти Китая стали выплачивать премии покупателям авто

10:47 16.04.2020 Власти Вьетнама продлят карантин в 12 провинциях на семь дней, чтобы сократить распространение коронавируса, сообщает Sindonews. «Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук принял решение продлить карантин до 22 апреля», — говорится в заявлении правительства Вьетнама. Подробности в материале: Власти Вьетнама продлили карантин до 22 апреля

10:51 16.04.2020 Власти Японии объявили чрезвычайное положение по всей стране в связи с увеличением выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает 16 апреля NHK. Читайте также: В Японии объявлено чрезвычайное положение из-за CОVID-19

10:53 16.04.2020 16 апреля правительство Южной Кореи объявило о выделении дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон (~$6,2 млрд) на оказание единовременной финансовой помощи населению, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее выделят $6,2 млрд на оказание финансовой помощи населению

10:53 16.04.2020 Правительство Зимбабве обнародовало план по проведению массового тестирования, целью которого является анализ не менее 33 000 образцов пациентов с подозрением на наличие заболевания COVID-19 к концу месяца. Министерство здравоохранения Зимбабве на сегодняшний день подтвердило 18 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Зимбабве проведут массовые тестирования на коронавирус

11:00 16.04.2020 [[[video-3]]] Подготовка школ города Ниш для приема зараженных коронавирусом. Сербия. mil.ru

11:08 16.04.2020 В Грузии число инфицированных коронавирусом к 9 мая может достигнуть двух тысяч человек. Такое заявление 16 апреля сделала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в интервью грузинскому Общественному телевидению. Подробности в материале: К 9 мая в Грузии может быть до 2000 зараженных коронавирусом — минздрав

11:09 16.04.2020 [[[video-4]]] Совещание в военной академии МО Сербии г. Белград. mil.ru

11:12 16.04.2020 Результаты проверки противоэпидемических мер безопасности в итальянских домах престарелых оказались весьма удручающими. Карабинеры из подразделений по охране здоровья проверили около 600 домов престарелых и обнаружили, что около сотни из них требования по безопасности в период эпидемии просто не соблюдались. Читайте также: В Италии дома престарелых массово нарушали нормы безопасности при эпидемии

11:25 16.04.2020 В Грузии есть всего 256 врачей-инфекционистов, и поэтому нельзя допустить резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля на телеканале «Имеди» рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Подробности в материале: Глава минздрава Грузии назвала число врачей-инфекционистов в стране

11:27 16.04.2020 За минувшие сутки в Грузии выявлено 30 новых случаев коронавируса, и на 11:00 часов 16 апреля общее число инфицированных достигло 336 человек. Это уже второй за все время распространения вируса в Грузии масштабный прирост заразившихся. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса

11:29 16.04.2020 По данным министерства здравоохранения Литвы, на минувшие сутки в Литве диагностировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при том, что значительно наращено количество проверок. Читайте также: В Литве установлены новые случаи заражения коронавирусом

11:30 16.04.2020 16 апреля глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с новозеландским коллегой, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Главы МИД Южной Кореи и Новой Зеландии провели телефонный разговор

11:31 16.04.2020 Правительство Литвы накануне объявило о четырёхступенчатом плане выхода страны из карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции. ИА REGNUM сегодня, 16 апреля, представляет подробности этого плана. Читайте также: После длительного карантина в Литве готовятся к открытию школ и детсадов

11:31 16.04.2020 Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Читайте также: В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

11:32 16.04.2020 В целом по Киргизии за всё время зафиксировано 466 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся 104 медика. Читайте также: В Киргизии количество выявленных зараженных коронавирусом выросло до 466

11:34 16.04.2020 В минздраве Украины рассказали, что празднование Пасхи дома способно остановить распространение коронавируса в стране. Читайте также: Минздрав Украины вновь призвал праздновать Пасху дома

11:41 16.04.2020 Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи осудил решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: Глава Афросоюза раскритиковал Трампа за прекращение финансирования ВОЗ

11:43 16.04.2020 Убытки компании Rīgas Satiksmes, занимающейся общественными перевозками в Латвии, за месяц составили 2 млн евро из-за введённых ограничений. Об этом заявила председатель правления муниципального предприятия Джинета Иннуса в интервью Латвийскому радио. Об этом: Названы убытки компании Rīgas Satiksmes в Латвии

11:45 16.04.2020 Российский журналист Георгий Кудинов, который лечился от коронавируса в больнице в Милане, поделился своими наблюдениями и рассказал о некоторых странных особенностях инфекционного заболевания. Так, по его словам, с момента появления температуры и до того, как стало совсем плохо, прошло семь-восемь дней. Читайте подробнее: Журналист рассказал об особенностях COVID-19 и процессе лечения

11:57 16.04.2020 Более десяти представителей южнокорейской компании Haejeon Indastrial, занимавшихся строительством плотины в Мали, благополучно вернулись на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Об этом: Десяти граждан Южной Кореи вернулись из Мали и Анголы на родину

11:59 16.04.2020 В ВСУ число заразившихся коронавирусом выросло до 28 человек. Подробности в материале: На Украине заразились коронавирусом еще пятеро военных

12:03 16.04.2020 Все мероприятия и массовые гуляния к празднованию Дня столицы в Таджикистане отменены. Решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Душанбе отменили массовые мероприятия в честь дня города

12:09 16.04.2020 Роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» в обмен на пожертвования в рамках благотворительной кампании All In Challenge для помощи пожилым, детям и нуждающимся в период пандемии коронавируса предложили голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом они сообщили в видеоролике, опубликованном на странице ДиКаприо в соцсети Instagram. Читайте подробнее: Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

12:10 16.04.2020 По состоянию на 15 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена уже в 50 домах престарелых в Стокгольме, на прошлой неделе их насчитывалось 49. По словам столичного комиссара по финансовым вопросам Анны Кениг Джерлмир, это является признаком некой стабилизации. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Стокгольме коронавирус выявлен уже в 50 домах престарелых

12:15 16.04.2020 Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что все больше шведов пытаются бросить курить. На горячую линию оказания помощи по вопросам прекращения вредной привычки в настоящее время поступает гораздо больше звонков, а продажи препаратов для прекращения курения резко увеличились. Об этом 16 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: Угроза коронавируса: все больше жителей Швеции пытаются бросить курить

12:18 16.04.2020 В Дании открылись после карантина детские сады и начальная школа, с 15 апреля в большинстве регионов страны вновь начались занятия для младшеклассников и детсадовцев. Мероприятия по приведению школ в соответствие новым требованиям продолжаются. Читайте также: В Дании вновь открылись детские сады и начальные школы

12:23 16.04.2020 Сербские власти не смогут отменить комендантский час на несколько часов в воскресенье 19 апреля для того, чтобы православные верующие могли сходить на пасхальную литургию. Об этом президент Сербии Александр Вучич сообщил 15 апреля патриарху Сербскому Иринею в телефонном разговоре. «Президент Вучич подчеркнул, что понимает потребность народа и церкви отпраздновать главный христианский праздник — Воскресение Христово, о чем Священный синод (Сербской православной церкви), проявив родительскую заботу к своим верующим, попросил государственное руководство», — говорится в совместном сообщении канцелярий президента Вучича и патриарха Иринея. Но, несмотря на все это, эпидемиологическая обстановка в Сербии не позволяет отменить запрет на передвижение во время комендантского часа, подчеркнул Александр Вучич. Читайте также: Сербские власти отказались отменять комендантский час на Пасху

12:37 16.04.2020 Рабочая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии провела обучение для 22 000 новых добровольцев, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии подготовили 22000 волонтеров для борьбы с COVID-19

12:39 16.04.2020 Представители пяти стран — членов МИКТА провели видеосовещание старших должностных лиц, в рамках которого обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи. Читайте подробнее: Представители стран — членов МИКТА провели видеосовещание

12:46 16.04.2020 Агентство общественного здравоохранения Швеции не классифицирует избыточный вес как фактор риска, но, согласно многочисленным свидетельствам медицинских работников, значительная часть пациентов с ишемической болезнью сердца, характеризующейся нарушением кровоснабжения миокарда, которые получили неотложную помощь в палатах интенсивной терапии, страдала от избыточного веса. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Таким образом, отмечают журналисты, для людей с ожирением существует большой риск попадания в реанимационное отделение в случае заражения коронавирусом. Об этом: В Швеции рассказали, кто находится в группе риска по коронавирусу

12:47 16.04.2020 Полиция Италии. © twitter @Viminale

12:50 16.04.2020 Мобильное приложение STOP COVID, которое предупреждает о контактах с инфицированными коронавирусом, запустили в Грузии 16 апреля. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение. Читайте также: В Грузии запустили приложение для отслеживания контактов с инфицированными

12:54 16.04.2020 Десять представителей американских военных баз в Южной Корее, заболевших COVID-19, вылечены и выписаны из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: Десять представителей военных баз США в Южной Корее вылечены от COVID-19

13:00 16.04.2020 Первый трейлер биографической драмы Джоша Транка «Лицо со шрамом», рассказывающей о последних днях знаменитого американского гангстера Аль Капоне, появился в сети. Трейлер опубликован на канале дистрибьютора Vertical Entertainment в YouTube. Читайте подробнее: В сети появился первый трейлер фильма об Аль Капоне

13:01 16.04.2020 Около 41 миллиона человек в Судане и Египте не имеют возможности регулярно мыть руки, что увеличивает риск заражения коронавирусом. К настоящему моменту в Египте выявили 2505 случаев заражения коронавирусом, а в Судане — 32. Читайте подробнее: Более 40 млн жителей Египта и Судана не имеют возможности мыть руки — ООН

13:02 16.04.2020 В Индонезии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5 516, сообщает информационный портал Detik. Об этом: В Индонезии подтвердили 5516 случаев заражения SARS-COV-2

13:04 16.04.2020 В индийском Мумбаи несколько сотен трудовых мигрантов окружили одну из крупнейших железнодорожных станций и оказывают сопротивление полиции. Наступившая на фоне пандемии безработица стала причиной отчаянного поступка трудовых мигрантов. Об этом: В Индии трудовые мигранты блокировали железнодорожную станцию

13:07 16.04.2020 В Тбилиси будут закрыты на Пасху все кладбища. Об этом 16 апреля сообщил журналистам мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Кладбища в Тбилиси закроют на Пасху — Талаквадзе

13:08 16.04.2020 Во время карантина на Украине число безработных выросло до 2,5−2,8 млн человек, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) страны. Об этом: За время карантина на Украине почти удвоилось число безработных — ТПП

13:13 16.04.2020 В Швеции медицинские работники, которым предоставляют бесплатную парковку на время пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее, обязаны платить налог на такую льготу. Теперь же представители Умеренной коалиционной партии выступили с предложением в парламенте Швеции, согласно которому правительство должно изменить законодательство, чтобы избавить шведских врачей от таких сборов. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: В Швеции медики не освобождены от налога на бесплатную парковку

13:14 16.04.2020 Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 16 апреля, объявил о снижении тарифов на некоторые коммунальные услуги для населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение принято в рамках облегчения экономических последствий, вызванных простоем из-за карантина. Об этом: В рамках борьбы с последствиями COVID-19 в Литве снижают тарифы на газ

13:21 16.04.2020 Полностью излечился от COVID-19 министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман. Министра обвиняют в том, что, по данным СМИ, он нарушил требования карантина — предположительно, уже будучи зараженным. Подробности в материале: Глава минздрава Израиля вылечился от COVID-19

13:27 16.04.2020 Запрос министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой доставить аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) был отклонен. Интересно, что запрос поступил в тот период, когда Рааб исполнял обязанности попавшего в реанимацию из-за COVID-19 премьер-министра Бориса Джонсона. Израильский лидер отказал на том основании, что аппараты ИВЛ нужны израильтянам. Об этом: Израиль отказался продать Великобритании аппараты для ИВЛ

13:29 16.04.2020 Итальянцы изобрели способ выпить дружной компанией, не нарушая требований карантина. Видеоконференции не удовлетворяют горячего желания жителей Италии душевно общаться, поэтому в ход пошли не видеокамеры с микрофонами, а длинные палки (см. видео в полной версии новости). Читайте также: Жители Италии нашли новое применение длинным палкам во время карантина

13:30 16.04.2020 Близко познакомиться с трудностями обучения детей пришлось знаменитой голливудской актрисе Дрю Бэрримор во время карантина. «Я плакала каждый день, целыми днями», такой была реакция актрисы на необходимость каждый день помогать своим дочерям, семилетней Олив и пятилетней Фрэнки, в удаленной учебе. Теперь, почувствовав на себе особенности труда педагога, Бэрримор, по ее словам, начала еще больше ценить труд учителей. Читайте подробнее: Актриса Дрю Бэрримор на карантине стала больше уважать учителей

13:32 16.04.2020 После победы правящей партии Демократической партии «Тобуро» на выборах в Национальное собрание (парламент), прошедших 15 апреля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с посланием к нации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации президента Кан Мин Сока. Подробности в материале: Глава Южной Кореи поблагодарил жителей страны за активное участие в выборах

13:35 16.04.2020 Минздраву Белоруссии и госконцерну «Беллегпром» надлежит принять меры по выпуску и использованию медицинских масок с бактериологическим барьером. Ныне выпускаемые маски по стандарту постсоветской республики (СТБ) неэффективны и подвергают жизнь медиков угрозе. Об этом говорится в предписании белорусской Генпрокуратуры. Читайте также: Генпрокуратура Белоруссии констатирует неэффективность медицинских масок

13:35 16.04.2020 Испытание вакцины против коронавируса на людях анонсировал Оксфордский университет. Читайте также: Оксфорд начинает проверять вакцину от коронавируса на людях

13:38 16.04.2020 Взятие анализа. (сс) Francisco Àvia Hospital Clínic

13:43 16.04.2020 В Батумской и Лазетской епархии Грузинской православной церкви ночное пасхальное богослужение проведут без участия прихожан. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь епархии Иоанн Горелишвили, передает Общественное телевидение. Подробности в материале: Батумская и Лазетская епархия проведет богослужение на Пасху без прихожан

13:44 16.04.2020 Все больше и больше муниципалитетов Швеции вынуждены нарушать закон и отказываться от предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми на дому и на их дачах. Сейчас пенсионеры уезжают на дачные участки, чтобы избежать очагов распространения коронавирусной инфекции в городах. Тем не менее, забота о пожилых людях со стороны социальных работников является обязанностью шведского государства в лице властей. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Коронавирус заставил муниципалитеты Швеции нарушать закон — Sveriges Radio

13:47 16.04.2020 В Швеции число заявок на осенние курсы и образовательные программы в колледжах и университетах резко увеличилось по сравнению с прошлым годом. В первую очередь речь идет о заявлениях для получения образования в сфере здравоохранения и санитарного дела. Повышенное внимание к возможности получить профессиональное или даже высшее образование в этой сфере стало результатом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции растет спрос на получение образования в сфере здравоохранения

13:50 16.04.2020 В Испании за сутки скончался 551 пациент с COVID-19, пишет El Pais со ссылкой на данные Минздрава. Читайте также: В Испании за сутки от COVID-19 умерли более 550 человек

13:53 16.04.2020 Крупным украинским владельцам коммерческой недвижимости придётся снижать арендную плату, в противном случае до 30% компаний-арендаторов не переживут карантин, считают в консалтинговой компании Colliers International. Подробности в материале: 30% магазинов на Украине могут не открыться после карантина — исследование

13:55 16.04.2020 В Италии следует в ближайшее время начинать«открывать» парки и спортивные площадки для детей, позволяя им заниматься с соблюдением всех мер санитарной безопасности, заявила министр по делам семьи Елена Бонетти.Небольшие группы детей (членов одной семьи) должны быть на достаточном расстоянии друг от друга, но от полного запрета на посещение парков и площадок нужно начинать отказываться, следует подумать о физическом и психологическом здоровье детей, отметила Бонетти. Об этом: Итальянский министр призвала постепенно открывать парки для детей

13:56 16.04.2020 В период с 1 марта по 12 апреля 2020 года смертность в Бергамо выросла на 370%, заявил мэр города Джорджо Гори.В этот период в городе умерли 795 человек, в среднем в прошлые годы за тот же период этот показатель составлял 169, отметил мэр. Читайте также: Мэр Бергамо: смертность в городе выросла на 370%

13:59 16.04.2020 Власти Италии удовлетворены извинениями, принесенными стране от имени Евросоюза главой Еврокомиссии, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.Как сообщалось ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен принести Италии извинения за свои действия в начале пандемии коронавируса (то есть за отказ от оказания помощи) и что такие извинения будут «справедливыми». Бороться с пандемией и ее последствиями нужно сообща, добавила она. Об этом: Глава Еврокомиссии сочла справедливым извиниться перед Италией

14:02 16.04.2020 С 16 апреля южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines временно откажутся от предоставления горячих и прохладительных напитков во время полётов на внутренних авиарейсах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны. Читайте подробнее: В Южной Корее откажутся от предоставления напитков на внутренних авиарейсах

14:04 16.04.2020 Нынешний момент не является хорошим для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. «Соединенные Штаты на протяжении очень длительного времени поддерживали ВОЗ, и я очень рассчитываю, что это продолжится в будущем», — сказал Клюге. Об этом: Глава Европейского бюро ВОЗ рассчитывает на взносы от США

14:04 16.04.2020 Инспекция по здравоохранению и уходу (IVO) в настоящее время планирует осуществлять надзор за всеми домами престарелыми в Швеции после тревожных сообщений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Такое решение явилось ответом на возросшее недовольство граждан, связанное с низким уровнем предоставление медицинских услуг старикам. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции ужесточат надзор за качеством ухода в домах престарелых

14:07 16.04.2020 В Индонезии национальный спортивный комитет провинции Центральный Сулавеси предложил перенести проведение национальной спортивной недели PON XX на июль 2021 года из-за пандемии, сообщает Antara. Об этом: В Индонезии предложили отложить на год проведение спортивной недели

14:10 16.04.2020 Карантин на Украине могут продлить до 11 мая, сообщили украинские СМИ. Читайте подробнее: На Украине могут продлить карантин из-за коронавируса

14:16 16.04.2020 Качество психиатрической помощи в Израиле ухудшилось на фоне вспышки коронавируса, а ощутимый эффект от такого ухудшения может проявиться уже в ближайшее время, полагает председатель Израильской ассоциации психиатров доктор Цви Фишель. Подробности в материале: Израильские психиатры бьют тревогу на фоне карантина

14:22 16.04.2020 В Чехии за прошедшие сутки впервые с 22 марта не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщили в минздраве страны. Об этом: В Чехии впервые с 22 марта не зафиксировали ни одного умершего от COVID-19

14:26 16.04.2020 Все больше детей и подростков начинают дистанционно учиться, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Однако это также может иметь свои негативные последствия для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке со стороны общества. Поэтому создатели мобильного приложения Albert теперь предлагают бесплатную помощь по изучения математики. В Швеции ситуация с образованием сейчас выглядит неоднозначной: с одной стороны, учащиеся старших возрастов находятся на дистанционном обучении, с другой — ученики помладше продолжат физически посещать школьные учреждения. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции нуждающимся школьникам предложили бесплатную помощь в обучении

14:28 16.04.2020 Отказ США от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является опасным и бессмысленным шагом, когда мир сталкивается с кризисом в области здравоохранения, заявила предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс. Предприниматель анонсировала выделение дополнительных 150 млн долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс с целью помочь в разработке методов лечения, вакцин и мер общественного здравоохранения для борьбы с новой вспышкой коронавируса. Читайте также: Билл и Мелинда Гейтс жертвуют ВОЗ четверть миллиарда долларов

14:32 16.04.2020 Министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе представила населению страны мобильное приложение о COVID-19, которое, по ее словам, защитит граждан от заражения коронавирусом. Подробности в материале: Гражданам Грузии представили приложение о COVID-19

14:33 16.04.2020 Для обеспечения борьбы с COVID-19 нет необходимости в экстренных мерах по пересмотру бюджета Белоруссии. Об этом сегодня, 16 апреля заявил министра финансов республики Максим Ермолович. «У нас достаточно ресурсов для штатного исполнения бюджета, — заявил Ермолович. — Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной». Подробности в материале: Белорусские власти не намерены пересматривать бюджет

14:44 16.04.2020 Ночная пасхальная служба Грузии в этом году может пройти в режиме онлайн. Такое заявление 16 апреля сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает грузинское Общественное телевидение. Читайте подробнее: Пасхальную службу в Грузии могут провести в онлайн-режиме — Тикарадзе

14:47 16.04.2020 Первая в мире испытательница экспериментальной вакцины от нового коронавируса Дженнифер Халлер гордится, что помогла в этой важной разработке. Читайте подробнее: Испытательница вакцины от коронавируса в США поделилась ощущениями

14:47 16.04.2020 Распространение коронавирусной инфекции стало хорошим уроком для наркоманов и курильщиков. Об этом заявил 16 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске. «Для наркоманов и курцов — это хороший урок», — сказал белорусский лидер. Подробности в материале: Лукашенко: коронавирус — хороший урок наркоманам и «курцам»

14:51 16.04.2020 Многосерийный документальный фильм «Галерея Дисней: Мандалорец», посвященный процессу создания картины «Мандалорец» выпустит стриминговый серсвис Disney+. Объявление об этом размещено в микроблоге компании в Twitter. Об этом: Disney покажет документальный сериал о съемках «Мандалорца»

14:52 16.04.2020 Под Киевом образовались огромные пробки из-за выборочного измерения температуры водителей и пассажиров, въезжающих в город. Читайте также: На въезде в Киев образовались огромные пробки

14:55 16.04.2020 Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе 16 апреля призвал сограждан для спасения жизней людей не посещать в этом году церкви на Пасху. Обращение он сделал в эфире телеканала «Рустави 2». Читайте подробнее: Жителей Грузии призвали не ходить в церковь на Пасху

15:08 16.04.2020 На юге Украины открытие магазина вызвало ажиотаж, поскольку людям надоело сидеть дома и захотелось попасть «на праздник». Подробности в материале: На юге Украины открытие нового магазина привело к столпотворению

15:14 16.04.2020 15 апреля госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Южную Корею за предоставленные наборы для диагностики коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный аккаунт госсекретаря в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Госсекретарь США поблагодарил Южную Корею за предоставление тест-систем

15:16 16.04.2020 В Государственном комитете Абхазии по курортам и туризму опровергли сообщения, распространяемые через интернет, о том, что из-за коронавируса якобы в республике продлят карантин на летний курортный сезон. Объявление было размещено на странице ведомства в соцсети Facebook. Читайте подробнее: В Абхазии опровергли сообщения о закрытии госграницы летом

15:21 16.04.2020 Если правительство Швеции примет решение о закрытии школ или если врачи по инфекционному контролю рекомендуют закрыть школы на местах, то родители должны иметь возможность получать временное родительское пособие. Такое предложение было озвучено правительством Швеции. Предполагается, что меры помощи будут реализованы уже в конце апреля. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции пока не планируют закрывать все школы — Sveriges Radio

15:26 16.04.2020 В Швеции количество банкротств в апреле выросло на 200%, чем за аналогичный период прошлого года. Закрытие компаний главным образом происходит в гостиничном и ресторанном бизнесах. Ожидается, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, поставит шведский бизнес в еще более серьезное положение. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Пандемия вызвала волну банкротств гостиниц и ресторанов в Швеции

15:27 16.04.2020 Аэропорт в Дубае первым в мире запустил сервис по тестированию на коронавирус. Первый тест на коронавирус 15 апреля провели в зоне регистрации пассажиров до вылета рейса в Тунис. Подробности в материале: Авиакомпании запускают сервис по тестированию на коронавирус

15:35 16.04.2020 16 апреля Агентство общественного здравоохранения Швеции провело очередную ежедневную пресс-конференцию, на которой журналисты ознакомились с новыми статистическими данными о состоянии эпидемиологической ситуации в стране в период пандемии коронавируса. За последние сутки количество умерших от заболевания COVID-19 увеличилось на 130 человек и составило 1 333. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 умерли 130 человек

15:36 16.04.2020 Ограниченный выпуск PlayStation 5 (PS5) по сравнению с предыдущим поколением консоли планирует произвести в первый год с начала продаж компания Sony. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Читайте подробнее: Sony планирует ограниченный выпуск PlayStation 5 в первый год — Bloomberg

15:38 16.04.2020 Бывший президент Бразилии Лула да Силва призвал нынешние власти страны не повторять опыт США. Об этом он заявил 16 апреля на своей странице в Twitter. Читайте также: Экс-лидер Бразилии да Сильва призвал власти не повторять ошибки Трампа

15:54 16.04.2020 Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива объявил об отмене празднования Дня Объединения в этом году в связи с пандемией коронавируса. Сэкономленные средства будут направлены в фонд по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Танзании из-за коронавируса отменили празднование Дня Объединения

15:56 16.04.2020 Уступки правительства Грузии, сделанные в отношении празднования Пасхи, раскритиковали представители оппозиционных партий. Они прокомментировали ситуацию в эфире телеканала «Мтавари архи». Об этом: Правительство Грузии раскритиковали за «уступки» в связи с Пасхой

15:58 16.04.2020 Конференция епископов Италии представила свои предложения о порядке проведения религиозных церемоний после смягчения условий общенационального карантина.Предполагается, что на этом этапе доступ на отпевания и венчания будет открыт только для близких родственников, а допуск верующих на мессы будет ограничен — за соблюдением социальной дистанции должны будут следить волонтеры. Подробности в материале: Епископы Италии предложат властям проводить мессы с ограниченным доступом

15:59 16.04.2020 Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи. Читайте подробнее: Пасхальные службы в Черногории пройдут без верующих — СПЦ

16:00 16.04.2020 Группа итальянских либеральных экономистов направила премьер-министру страны Джузеппе Конте и формальному главе государства президенту Серджо Маттарелле предложения по мерам для восстановления экономики страны.Эксперты, в число которых вошел и экс-министр экономики и финансов Джованни Триа, советуют правительству снизить уровень налоговой нагрузки (так, чтобы он не превышал 40% — сейчас показатель приближается к 50%), а также отменить утвержденные в 2019 году решения о снижении пенсионного возраста и выплатах всем малоимущим гражданам. Читайте также: Эксперты советуют правительству Италии вновь повысить пенсионный возраст

16:07 16.04.2020 Призыв на срочную военную службу в Южной Осетии будет проходить с учетом опасности распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны республики. Читайте подробнее: В Южной Осетии начался призыв на срочную военную службу

16:19 16.04.2020 Запрет на авиасообщение продлено в Грузии до 10 мая, сообщили 16 апреля в грузинском Агентстве гражданской авиации. Кроме того, до 10 мая продлён в стране режим чрезвычайного положения. Ежедневный комендантский час в Грузии вводится с 21:00 до 06:00 (время местное). Читайте также: Власти Грузии продлили запрет на авиарейсы

16:34 16.04.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на девять. Об этом 16 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте также: В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

16:35 16.04.2020 «Мы также скоро начнем показывать сообщения в новостной ленте людям, которые ранее занимались вредной дезинформацией, связанной с COVID-19», — заявил глава соцсети Марк Цукерберг. Об этом: Facebook отчитался о борьбе с фейками про коронавирус

16:36 16.04.2020 Второй летальный исход инфицирования коронавирусом зафиксирован в ВСУ, передаёт 16 апреля «112 Украина». Об этом: В ВСУ зарегистрирован второй летальный исход заражения SARS-CoV-2

16:37 16.04.2020 Дания стала первой страной в Евросоюзе, которая с 15 апреля начала открывать школы и детские сады после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Читайте также: В Дании начали открывать школы и ясли в условиях пандемии

16:42 16.04.2020 Евросоюз не намерен соревноваться с Китаем, когда речь идет о предоставлении помощи Сербии для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи 16 апреля. Так Варгейи ответил на критику президента Сербии Александра Вучича по поводу отсутствия европейской солидарности во время пандемии. «Нет большой международной или европейской солидарности — это сказка на бумаге», — заявил Вучич 16 марта во время пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал РТС. Читайте также: Евросоюз не соревнуется с Китаем за благосклонность Сербии

16:50 16.04.2020 Первые ограничения, введённые в Швейцарии из-за пандемии, начнут снимать 27 апреля, передаёт 16 апреля RTS. Читайте также: Власти Швейцарии назвали сроки снятия первых ограничений

17:00 16.04.2020 Еженедельные потребности Латвии в респираторах и защитных масках составляют 600 — 700 000 единиц. Об этом сообщила директор департамента инвестиционной политики в сфере безопасности министерства обороны Кристине Рудзите-Стейкала порталу Tvnet.lv. Читайте также: Латвии требуется 700000 защитных масок еженедельно — минобороны

17:04 16.04.2020 Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 77 995. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Иране снова возросло

17:05 16.04.2020 Семь сотрудников дома престарелых «Шарапат» в Нур-Султане оказались инфицированы коронавирусом. Всего в «Шарапате» подтверждёно 18 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, было протестировано 306 проживающих в доме и 74 сотрудников. Об этом: В доме престарелых Нур-Султана выявлено 18 случаев инфицирования SARS-CoV2

17:07 16.04.2020 Падение ВВП Латвии на один процентный пункт означает снижение государственных доходов на 100 млн евро. Об этом сообщил парламентский секретарь министерства финансов Атис Закатистов, выступая на заседании ревизионной комиссии Сейма (парламента). Подробности в материале: Минфин Латвии о возможном падении ВВП: «Мы находимся в эпицентре взрыва»

17:16 16.04.2020 Отменены ограничения на ввоз и транзит живой рыбы и других организмов обитающих в воде (гидробионтов) в Россию с территории Китая, введённые в феврале текущего года из-за вспышки коронавируса в КНР. Читайте подробнее: Россельхознадзор разрешил ввоз из Китая живой рыбы и других гидробионтов

17:18 16.04.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 103 093. Количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 13 729. Подробности в материале: Британия вошла в число стран с числом случаев COVID-19 более 100 тысяч

17:41 16.04.2020 Продления наступившего после Brexit переходного периода в связи с пандемией не планируется, заявил 16 апреля представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в интервью Financial Times. Читайте также: Лондон: пандемия — не повод продлевать переходный период после Brexit

17:45 16.04.2020 «Мы знаем одно: если бы китайское правительство было более прозрачным, это помогло бы нам», — заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом: Пентагон оценил возможность создания SARS-CoV-2 в китайской лаборатории

17:50 16.04.2020 Если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ей достаточно от имени ЕС извиниться перед Италией, то она ошибается, заявил лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини. Ранее в одном из своих выступлений фон дер Ляйен признала, что в начале пандемии ЕС вел себя некорректно по отношению к Италии (отказываясь помогать) и что должен за это попросить прощения.Извинений недостаточно, Италия в последние 30 лет перечислила в бюджеты и фонды ЕС 140 млрд евро, теперь ей нужна помощь, и не только кредитами, отметил в свою очередь Сальвини. Подробности в материале: Сальвини: извинений Евросоюза недостаточно, Италии нужны деньги

17:51 16.04.2020 В Нью-Джерси подтверждено более 71 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3000 человек умерли от COVID-19 в штате. Об этом: «Я не думал про Билль о правах» — губернатор Нью-Джерси

17:52 16.04.2020 Родственники заключенных римской тюрьмы Ребиббиа провели несанкционированную акцию протеста, требуя выпустить своих близких.Протестующие вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов, 18 граждан было задержано, 13 из них позднее были выписаны штрафы за неповиновение полиции.Родственники заключенных настаивают на том, что в разгар пандемии пребывание в тюрьмах опасно для жизни, каждое пенитенциарное учреждение может стать «биологической бомбой». Подробности в материале: Родственники римских заключенных потребовали выпустить их из тюрем

17:54 16.04.2020 Руководители четырех регионов Италии выступили с призывом начать с 4 мая смягчение условий общенационального карантина.Губернаторы Венето (Венеции), Сицилии, Пьемонта (Турин) и Ломбардии (Милан) полагают, что можно рассматривать вариант постепенной отмены ограничений. Соблюдать санитарные нормы безопасности необходимо, но совсем не думать об экономике тоже нельзя, отмечают главы регионов. Об этом: Власти регионов Италии предлагают смягчить карантин с 4 мая

17:55 16.04.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Японии достигло 10 004. В это число входят находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией достигло в Японии 203, 13 из которых — с Diamond Princess. Читайте подробнее: Названо количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии

18:06 16.04.2020 «Нам придется поддерживать… значительный уровень социального дистанцирования, возможно, на неопределенный срок, пока у нас не будет вакцины», — заявил медицинский эксперт правительства Великобритании Нейл Фергюсон. Читайте также: В Великобритании сохранят «социальное дистанцирование» до разработки вакцин

18:14 16.04.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 2154. За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 105, количество летальных исходов — на 53. Общее количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 достигло в Молдавии 53. Читайте также: Названо количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Молдавии

18:33 16.04.2020 Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 апреля побеседовала по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой и выразила ему благодарность за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом. О телефонном разговоре президентов сообщила пресс-служба главы грузинского государства. Читайте также: Президент Грузии поблагодарила Польшу за помощь в борьбе с коронавирусом

18:36 16.04.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Европе приблизилось к миллиону. Соответствующее заявление сделал возглавляющий европейское отделение ВОЗ Ганс Клуге. Об этом: ВОЗ назвала количество случаев заражения SARS-CoV-2 в Европе

18:47 16.04.2020 Вся фейковая информация, касающаяся заболевания COVID-19 и пандемии коронавируса, снабжается предупреждающей маркировкой, а материалы, потенциально несущие вред жизни и здоровью людей, удаляются. Об этом: Facebook выявила за март около 40 млн записей с дезинформацией о COVID-19

18:50 16.04.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Греции достигло 2207. За минувшие сутки в Греции количество случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 15, летальных исходов — на три. Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Греции достигло 105. Читайте также: Названо число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Греции

18:53 16.04.2020 Грузия и в условиях кризиса и после его преодоления считает крайне важным продолжение активного и глубокого сотрудничества с Турцией. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом глава грузинского государства Саломе Зурабишвили заявила в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Читайте подробнее: Грузия и в условиях кризиса продолжит сотрудничество с Турцией — президент