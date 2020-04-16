Тюмень, 16 апреля, 2020, 08:16 — ИА Регнум. В Тюменской области в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции региональный Фонд микрофинансирования вводит две новые программы — залоговую и беззалоговую по общим названием «Сохрани бизнес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде.

Фонд микрофинансирования Тюменской области

По данным программам средства микрозайма дозволено тратить на пополнение оборотных средств, оплату труда работников, налоговых и иных обязательным платежей, аренды и коммунальных услуг.

Залоговый микрозайм «Сохрани бизнес» даётся под 6% на сумму не более двух миллионов рублей, беззалоговый — не более одного миллиона.