Тайюань , Китай, 16 апреля, 2020, 02:12 — ИА Регнум. Все пятеро шахтёров, оказавшихся под завалами угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая, были спасены, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

В шахте

К 20:56 по местному времени шахтеры, пробывшие под завалами некоторое время, были извлечены на поверхность и направлены в госпиталь. Инцидент, как уже сообщалось, произошел около 14:45 по местному времени 15 апреля.

Внезапно крыша и перекрытия рабочей платформы на угольной шахте, принадлежащей компании Datong Coal Mine Group., обрушилась на голову 13 горняков, находившихся в тот момент на платформе.

Восьмерым удалось самостоятельно покинуть шахту. Предварительное расследование показало, что причиной обрушения стала слабая поддерживающая структура перекрытий платформы.