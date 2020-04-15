Москва, 16 апреля, 2020, 01:56 — ИА Регнум. $12,58 млрд достигли финансовые вложения России в американские государственные ценные бумаги, 15 апреля сообщается на сайте министерства финансов США.

Флаг США

Рост вложений составил 19%. При этом $8,277 млрд от общего объема приходятся на краткосрочные бумаги, а еще $4,309 млрд — на долгосрочные.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля стало известно, что РФ в декабре 2019 года уменьшила вложения ценные бумаги США в рекордном размере — на $1,5 млрд. Их объем стал равняться $9,974 млрд.