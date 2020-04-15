«Удар для всех»: врио главы Чувашии о смерти пациентки с коронавирусом
Чебоксары, 15 апреля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью 79-летней пациентки, у которой было установлено заражение коронавирусом. Он подчеркнул, что «врачи боролись до последнего», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сегодня, 15 апреля, в республике скончалась первая пациентка, у которой было установлено инфицирование коронавирусом.
Говоря в целом о ситуации в республики, руководитель Чувашии ещё раз призвал «без лишней необходимости не выходить из дома», особенно людям из группы риска. В частности, пожилым гражданам продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости доставят волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, скончавшаяся в Чувашии 79-летняя пациентка, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, входила в группу контактных лиц. Инфекция у неё установлена 10 апреля, во время лечения «развилась дыхательная недостаточность», и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, спасти её не удалось. Ранее минздрав Чувашии принёс соболезнование родным и близким умершей пациентки.
По состоянию на 15 апреля в Чувашии официально подтверждено 79 случаев инфицирования коронавирусом. Два пациента ранее прошли лечение и были выписаны из больниц в связи с выздоровлением.