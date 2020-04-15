Тамбов, 15 апреля, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России по просьбе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина передаст спорные квартиры в поселке Березка в муниципальную собственность. Это позволит снять социальную напряженность, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи в замочной скважине

Об этом решении Минобороны проинформировало тамбовского губернатора в письме за подписью заместителя министра Тимуром Ивановым.

«В целях снятия социальной напряженности в Минобороны приняты следующие решения: жилые помещения, занимаемые лицами, не имеющими отношения к Минобороны России (71 квартира), а также невостребованные для дальнейшего использования квартиры (45) подлежат передаче в муниципальную собственность; жилые помещения, заселенные лицами гражданского персонала (55 квартир), а также свободные (32 квартиры) планируется использовать для обеспечения военнослужащих и лиц гражданского персонала», — говорится в письме.

Напомним, в ноябре 2018 года 87 семей, проживающие в домах по улице 6-й километр поселка Березка, получили уведомления от Минобороны России (собственника домов) с требованием освободить занимаемые жилые помещения без предоставления другого жилья. Столкнувшись с угрозой оказаться на улице, люди обратились за помощью в администрацию Тамбовской области.

По поручению губернатора Александра Никитина помощь в отстаивании своих прав жителям оказали юристы государственного учреждения «Госюрбюро». В отдельных случаях им удалось оспорить в суде вынесенные ранее решения о выселении в пользу жителей поселка Березка. Некоторые жильцы добровольно сдали квартиры.

Дополнительно Александр Никитин в марте 2020 года обратился к Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть вопрос о передаче жилых помещений, в которых проживают выселяемые граждане, в муниципальную собственность. На днях военное ведомство проинформировало главу региона о решении передать квартиры в поселке Березка в муниципальную собственность.

Тамбовские власти отмечают, что в настоящее время готовится распорядительный акт Министерства обороны России, после которого будет проведена процедура передачи жилых помещений в собственность Новолядинского поссовета, чтобы поставить окончательную точку в разрешении ситуации.