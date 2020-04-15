Москва, 16 апреля, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике обсудит законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении России, сообщает ИА REGNUM. Будет принято решение относительно его обсуждения нижней палатой парламента во втором чтении.

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Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2019 года. Документом определяется порядок формирования и ведения Федерального ресурса о населении, органы и организации, осуществляющие представление сведений для его формирования, механизм предоставления данных и их состав.

Уже тогда говорилось о необходимости существенно доработать законопроект. В частности, комитет обращал внимание на то, что в законопроекте отсутствует возможность участия граждан в корректировке неточных либо недостоверных сведений в реестре.

Депутаты также настаивали на включении в текст законопроекта специальной статьи, регулирующей вопросы обеспечения безопасности и защиты информации, содержащейся в федеральном ресурсе о населении.

Кроме того, документ пока не содержит минимального срока периодичности проведения мероприятий по актуализации информации, содержащейся в федеральном ресурсе о населении.