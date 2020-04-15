Кострома, 15 апреля, 2020, 18:11 — ИА Регнум. С начала года в Костромской области в три раза увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в крупном размере. Об этом 15 апреля сообщает прокуратура Костромской области.

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«С двух до шести увеличилось количество преступлений, совершенных в крупном размере, установлено 4 факта взяточничества. Наиболее подвержены коррупционной преступности деятельность органов власти, строительства, лесная отрасль. По материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным расходованием бюджетных средств», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Всего за январь-март 2020 года на территории региона зафиксировали 30 нарушений закона, связанных с коррупцией. Размер ущерба, причиненного незаконными действиями, оценивается в 2,4 млн. рублей. Средний размер взятки в текущем году составил около 27 тысяч рублей.