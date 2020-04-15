Кострома, 15 апреля, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Часть малокомплектных школ в Костромской области со следующей недели могут быть переведены на привычный формат обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов. Речь идет о 20 образовательных учреждениях, расположенных на северо-востоке области.

« В сельской школе», Константин Маковский

«Родители, дети и учителя соскучились по школе, это всеобщий настрой. Сейчас рассматривается вопрос об открытии малокомплектных школ, где самая низкая степень технической готовности, где нет устойчивой связи и такой обеспеченности компьютерами и ноутбуками как, например, в областном центре. Пока разговор ведется о 20 школах в Шарьинском, Поназыревском, Островском, Галичском и других районах», — сказал Илья Морозов.

Окончательное «добро» на открытие школ должен дать Роспотребназор. При решении вопроса специалисты будут учитывать количество граждан, прибывших на территорию населенного пункта из других областей России. Немаловажную роль при принятии решения играет обеспеченность школ средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Всего на территории Костромской области расположено 115 малокомплектных школ.