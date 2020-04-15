Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Доходную часть бюджета Петербурга в 2020 году собрать уже точно не получится. Об этом сообщил депутатам Заксобрания глава комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин, передает корреспондент ИА REGNUM. Так он прокомментировал нежелание властей «простить» всем отраслям предпринимательства любые налоги и арендные платежи.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Безусловно, наша задача — пройти по грани разумности. Потому что в этом году мы бюджет не дособерём. Мы только потратим. И мы должны думать, как выходить из кризисной ситуации. И может быть, нам придется помогать еще не только во втором квартале, когда люди не работают, но и в третьем квартале не будет туристов, и экономическая деятельность будет снижена», — сказал Калугин.

Напомним, Смольный решил обнулить аренду для арендаторов городского имущества среди малого и среднего бизнеса, а также гостиниц, с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Калугин назвал это составляющей первого пакета мер поддержки бизнеса, подразумевая, что будет и второй, но насколько он будет обширен, пока неизвестно.

«Мы прекрасно понимаем, что надо думать еще будет и про осень, чтобы на следующий год собрать кое-какие арендные платежи», — сказал чиновник Смольного.

По его словам, в среднем городской бюджет собирает по 2,4 млрд рублей каждый квартал в виде арендных платежей.