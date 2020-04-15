Киев, 15 апреля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня, 15 апреля, пришла к офису президента Зеленского, требуя наложить вето на принятый парламентом законопроект о продаже земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Тимошенко заявила журналистам, что такового не только ее мнение, она принесла письмо-обращение к президенту, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению политика, в случае подписания закона Зеленский должен будет нести за это уголовную ответственность.

«Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому — если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли, не наложите вето — вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу. При принятии этого законопроекта были нарушены как минимум пять статей конституции», — заявила Тимошенко.

Она отметила, что если президент все же подпишет законопроект, ее политическая сила немедленно оспорит документ в Конституционном суде.

Пока неясно, удалось ли Тимошенко получить аудиенцию у президента или акция ограничилась выступлением возле офиса президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что на внеочередной сессии 13 апреля Рада разблокировала подписание закона о продаже земли, рассмотрев все поданные к документу претензии. Законопроект уже подписал спикер Рады Дмитрий Разумков и передал на подпись президенту Зеленскому. Парламент Украины принял законопроект в целом на внеочередной сессии 30 марта.