Калуга, 16 апреля, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Калужской области с каждым днём набирают темпы весенне-полевые работы. Наиболее активно эту работу проводят в Жуковском, Козельском, Куйбышевском, Сухиничском, Мещовском и Ферзиковском районах. В сельских хозяйствах озимые зерновые подкормлены на площади 32,2 тыс. га (76% к плану), многолетние травы — на 31,4 тыс. га, озимый рапс — на 3,3 тыс. га. Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию главы регионального минсельхоза Леонида Громова.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Аграрии наращивают темпы весенней посевной

Боронование многолетних трав ведут 17 районов на площади более 43 тыс. га. В числе передовых — Жуковский, Козельский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Мосальский и Юхновский районы. Хозяйства уже закупили 60% минеральных удобрений, что превышает показатели 2019 года. Подготовку почвы под посев наиболее активно проводят хозяйства Барятинского, Жуковского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского районов. Обеспеченность семенами составляет 98,4%.

«В каждом районе должно быть не менее 7% площадей, засеянных элитными семенами», — подчеркнул Леонид Громов.

В планах калужских аграриев 2020 года — ввести в оборот порядка 30 тыс. га неиспользуемых земель. В настоящее время уже разработано 29 проектов на площадь 18 тыс. га.