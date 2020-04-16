Малоярославец, Калужская область, 16 апреля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. 36-летняя жительница Малоярославца Калужской области подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом 15 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Будучи директором одного из магазинов торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», ноябре и декабре 2019 года женщина, используя чеки покупателей, аннулировала на кассе покупки, а затем оформляла возврат денег, которые затем присваивала. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение денежных средств с использованием служебного положения».

Директору магазина грозит до шести лет лишения свободы.