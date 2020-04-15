Кострома, 15 апреля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Костромской завод «Ювелит», выпускающий украшения под брендом Sokolov, может войти в перечень системообразующих организаций российской экономики. С подобной инициативой выступил Минфин России. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с предложением министерства, сообщает «Интерфакс».

Администрация Костромской области Ювелирная продукция

Sokolov является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. На заводе, расположенном в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, трудится более 4 тысяч работников.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о массовых увольнениях в ювелирных предприятиях региона. Не исключено, что подобные процессы имели место и на заводе Sokolov. По информации портала KOSTROMA. TODAY, недавно 800 сотрудникам компании было предложено написать заявления по собственному желанию. На самом предприятии информацию опровергли.

Отметим, что на данный момент ООО «Ювелит» не внесено в реестр предприятий региона, деятельность которых не подлежит приостановлению. Интересно, что владельцем 98% доли компании, по данным ЕГРЮЛ, является компания «ГРАТТА ЛТД», зарегистрированная на Кипре.

Сейчас в перечень системообразующих организаций российской экономики входит 646 организаций. Новая версия перечня будет подготовлена Минэкономразвития к 17 апреля. Финансовое состояние организаций из списка мониторят российские власти. Попадание в него дает предприятиям надежду на поддержку в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.