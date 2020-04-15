Ярославль, 15 апреля, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославле многодетные семьи обсуждают ситуацию с получением депутатом муниципалитета Алексеем Тагановым земли в аренду без торгов на Тверицкой набережной. Она вызвала резкие реакции у многодетных, которые также писали заявления на аренду и получили отказ в мэрии.

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Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина, система предоставления земли непрозрачна. Критерии, по которым людям дают землю или отказывают, непонятны.

«Если он получил землю в 2018 году, как он говорит, то тогда закон в Ярославле соблюдался и было некое послабление после наших настойчивых действий, интервью на ОТР. Тогда давали землю, и у нас есть люди, которые получили участки также в Тверицах. В 2018 году, если участок выставлялся на торги и его никто не купил, эту землю давали многодетным. В 2019 году стали отказывать. Сейчас город отказывает тем, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Девочки присылают мне много отказов. Складывается ощущение, что все, кому надо, получили, и всё. Система абсолютно непрозрачна: хочу — даю, хочу — не даю. Кто-то получает, кому-то отказывают. Между тем не было никаких изменений закона, он ровно в том же состоянии. Сейчас в 100 процентов случаев, когда люди не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий и не стоят в очереди — им отказывают. Между тем многие многодетные обращаются в суды и выигрывают. Это говорит о том, что идет препятствование в исполнении закона именно со стороны администрации», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области», руководитель проекта «Большой семье — большой дом» Елена Воронина.

По словам Елена Ворониной, организация сам председатель постоянной комиссии муниципалитета Алексей Таганов не работал с организацией «Многодетные семьи Ярославской области». Помощи от него в решении земельных вопросов организация не получала.

«Мы к нему не обращались, только пересекались на различных круглых столах. У нас сложилось впечатление, что это не тот человек, который стоит на стороне многодетных. Скорее, он стоит на стороне администрации, защищает ее интересы. Так было, когда город отменял льготы по родительской плате — очень болезненная тема для многодетных. Таганов был на стороне мэрии», — сказала Елена Воронина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, начала проверку в отношении депутата по обращению жительницы города, которая заподозрила его в конфликте интересов. Депутат как многодетный отец получил в аренду землю для ИЖС в престижном районе на набережной реки Волги.