Тюмень, 15 апреля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В центре Тюмени, на улице Урицкого, горит бизнес-центр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Скриншот видео телеграмм-канала Tyumentimes Горит бизнес-центр в Тюмени на ул. Урицкого

Вызов в дежурную часть поступил в 15:42 по местному времени (13:42 мск). Первый пожарный расчёт прибыл на место через восемь минут. Пожар ликвидируют 39 человек и 14 единиц техники.

Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.

В горящем здании расположен ряд учреждений. В том числе банк «Авангард» и управление федерального казначейства Тюменской области.