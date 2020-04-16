Президент России Владимир Путин выступит 15 апреля после 15:00 в начале совещания с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что на совещании будут обсуждаться новые меры поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. «Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», — сообщил Песков представителям СМИ. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

16:17 15.04.2020 Малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой поддержки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России. «Прошу предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — дополнительно к уже принятым мерам поддержки, — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе не выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин. Читайте подробнее: Малым и средним компаниям дадут безвозмездную финансовую помощь — Путин

16:18 15.04.2020 200 млрд рублей предложил выделить Владимир Путин в обращении перед заседанием правительства на поддержку региональных бюджетов.

16:20 15.04.2020 На поддержку авиакомпаний будет выделено 23 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.

16:23 15.04.2020 Кредиты для выплат зарплат компаниями будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России. «Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержка рынка труда работает неэффективно», — заявил Путин. Читайте также: Кредиты для выплаты зарплат будут гарантированы Внешэкономбанком — Путин

16:27 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства заявил, что Внешэкономбанк станет гарантом по кредитам малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Читайте также: Путин: ВЭБ обеспечит гарантии по льготным кредитам для бизнеса

16:27 15.04.2020 Для предприятий для пополнения оборотных средств будет разработан специальный кредитный продукт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России. «Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт — речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплат авансов поставщикам», — заявил Путин. «Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Предприятиям выдадут кредиты на пополнение оборотных средств — Путин

16:30 15.04.2020 В региональные бюджеты будет направлено дополнительно 200 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России. «Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки, занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов

16:32 15.04.2020 Михаил Мишустин. government.ru

16:34 15.04.2020 На поддержку авиакомпаний необходимо направить более 23 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России. «Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин предложил выделить экстренную финансовую помощь для авиакомпаний

16:36 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, заявил, что по каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки. Об этом: Путин: для базовых отраслей экономики нужны отдельные меры поддержки

16:39 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 15 апреля, в ходе онлайн-совещания с членами правительства предложил направить 200 млрд рублей на балансировку региональных бюджетов, которые испытывают повышенную нагрузку в условиях пандемии. Подробности в материале: Путин: регионы получат 200 млрд рублей на балансировку бюджетов

16:43 15.04.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил компромиссное решение относительно поддержки сотрудников предприятий отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаил Щапов (КПРФ). Читайте подробнее: В Госдуме назвали компромиссом субсидии в МРОТ на работника

16:45 15.04.2020 Противоэпидемические меры не вызвали значимого скачка в официальной безработице. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России с правительством России. «Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тыс. безработных, и с начала года их количество увеличилось на 44 тыс. человек. Годом ранее в это же время в центрах занятости было зарегистрировано 813 тыс. человек, поэтому сведения об официально зарегистрированной безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учёта особенностей нерабочих дней», — заявил Путин. Читайте подробнее: Роста официальной безработицы из-за противоэпидемических мер нет — Котяков

16:54 15.04.2020 Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов не такое большое увеличение, однако трата этих средств нуждается в контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаил Щапов (КПРФ). Подробности в материале: Депутат Госдумы: 200 млрд рублей для регионов России не так уж и много

16:55 15.04.2020 С начала года количество безработных граждан в России возросло на 44 тыс. человек и составило 735 тыс. В это же время в прошлом году число безработных составило 813 тыс. человек. Читайте также: В России с начала года возросло количество безработных граждан

17:00 15.04.2020 Российское государство предполагает выделить на минимизацию последствий пандемии и экономических ограничений на порядок меньше средств, чем в ряде западных стран, в данном случае следовало бы брать с них пример, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания президента России. Об этом: Хорошо, но слишком мало: эксперт о «зарплатной» помощи малому бизнесу

17:02 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства обсудил с министром энергетики Александром Новаком новую сделку ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти. Читайте подробнее: Путин о сделке ОПЕК+: главное чтобы все участники выполняли договоренности

17:18 15.04.2020 Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии коронавируса отраслей хорошо воспринимаются, но проблемы предприятий еще предстоит решать долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом: Глава комитета Госдумы: субсидии в МРОТ на зарплату поддержат малый бизнес

17:19 15.04.2020 23 млрд рублей — это лучше, чем ничего, но реальные убытки авиационной отрасли будут во много раз больше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя высказывания президента России. Читайте также: Капля в море: эксперт о 23 млрд рублей для авиаотрасли

17:29 15.04.2020 Госдума может 17 апреля принять поправки об освобождении от НДФЛ выплат медикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Читайте подробнее: Госдума может 17 апреля принять закон об отмене НДФЛ с выплат медикам

17:33 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 16 апреля он проведет отдельные онлайн-совещания по поддержке строительной отрасли в условиях пандемии, а также совещание по поддержке авиационно отрасли и автомобилестроения. Об этом: Путин 16 апреля оценит ситуацию в автопроме, авиастроении и строительстве

17:47 15.04.2020 Тенденция на прямую помощь пострадавшему от коронавируса бизнесу и гражданам позитивна, размер поддержки мал, но это только начало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Об этом: В Госдуме отметили тенденцию на прямую помощь гражданам

18:09 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса. Подробности в материале: Путин распорядился готовить новые антикризисные меры

18:17 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав граждан, переведенных на удаленную работу в условиях пандемии. Об этом: Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав граждан

18:37 15.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты российским медикам, которые борются с коронавирусом. Читайте также: Путин поручил Силуанову не облагать НДФЛ стимулирующие выплаты медикам

18:43 15.04.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал единственно верным решением направить средства на поддержку работников, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Подробности в материале: Миронов приветствовал решение помогать не банкам, а работникам

19:14 15.04.2020 «Правительству нужно определить более точные и понятные критерии юридических лиц, которые смогут получить данные выплаты. У предпринимателей не должно возникать сомнений, имеют ли они право на выплаты или нет», — пояснил юрист. Подробности в материале: Нужны пояснения и доработки — о поддержке предпринимателей в РФ

19:53 15.04.2020 Программа безвозмездной финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, даст возможность предупредить увольнения, а также понизит экономическую и социальную напряжённость. В этом уверен челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Челябинский губернатор: «Важно сейчас успеть упредить увольнения»

20:14 15.04.2020 Запуск в России программы поддержки предприятий, а также сохранения рабочих мест стал результатом общей работы на федеральном и региональном уровнях. Об этом по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Челябинский губернатор о заявлении Путина: «Мы видим, что нас услышали»

20:21 15.04.2020 Совещание с членами правительства 15 апреля. kremlin.ru

06:58 «Перед государством стоит непростая задача, когда нужно одновременно поддержать население, предприятия разной хозяйственной деятельности, направленности и формы собственности, малый и средний бизнес и другие организации, в том числе и всю бюджетную сферу. Но при этом необходимо, чтобы государство в условиях кризиса оставило средства на своё функционирование и обеспечение нормальной работы всех социальных институтов», — заявил политолог Андрей Данилов. Об этом: Перед государством стоит непростая задача: о мерах поддержки экономики РФ

09:06 Сегодня, 16 апреля, Владимир Путин проведёт очередное совещание. Президент сам анонсировал его на совещании с членами правительства 15 апреля: Завтра [16 апреля] посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии, в ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — отметил Путин.

09:15 Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки, которые предложил 15 апреля президент РФ Владимир Путин, позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату. Читайте также: Власти Сахалина выделят на поддержку бизнеса миллиард рублей